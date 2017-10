Ce comori nepreţuite "ascunde" Muzeul Marinei Române

1

Muzeul Marinei

Of, of, pacat de Muzeul Marinei! Acelasi spatiu invechit si aglomerare de obiecte fara explicatii. Extrem de deschurajant pentru copii sau pentru adultii care nu-s in tema. Informatii lacunare pe etichete, in epoca in care spatiile muzeale ofera lectii cu cap si coada, cu texte, filme si fotografie. Informatii puse in context, nu doar obiecte asezate unele langa altele. Cat despre interactivitate - zero. Macar o timona pusa special pentru a o putea invarti copiii! Pentru ca muzeele trebuie sa ofere si inpiratie generatiilor tinere! Cat despre personal, tanti casiera, dupa ce ca eu si copilul meu eram singurii vizitatori, vroia sa ne mai si trimita la mama dracu' sa venim cu bani schimbati, ca ea nu vroia sa primeasca o bancnota de 50 de lei, care avea un colt ciupit. Ca cica nu i-o primea la Trezorerie (ceea ce e o minciuna sfruntata, bineinteles). Cand am cerut sa vorbesc cu un sef, imediat a cedat, dar cu aerul ca parca mi-a facut o favoare. Nervi, stres, buna-dispozitie pe apa sambetei. Mai mergeti cu copiii la Muzeul Marinei! PS pt ziarista Daca scrieti despre cultura, nu trebuie sa o faceti in stilul Cantarii Romaniei. Nu trebuie nici sa periati pe cineva. Documentati-va, cultivati-va, cereti parerea altora, ca sa scrieti intr-un mod informat, critic si inteligent. Altfel, produceti maculatura digitala.