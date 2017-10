Ce comedie se joacă la Teatrul Act

În zilele de 12, 13 și 14 noiembrie, la Teatrul Act din București va avea loc spectacolul „Omul pernă”. Regia spectacolului este semnată de Eugen Gyemant, iar din distribuție fac parte actorii Ionuț Grama, Lucian Iftime, Cătălin Babliuc și Dan Rădulescu.Este o poveste cu răsturnări de situație neașteptate, în care basmul se confundă cu realitatea, iar personajele nu sunt nici pe departe ceea ce par a fi. Regizorul Eugen Gyemant spune că „Omul Pernă” este o artă poetică pentru ce înseamnă contemporaneitatea în teatru sau în literatură, în acest moment.„Omul Pernă este un labirint de răsturnări de situație, ca o ghicitoare al cărei răspuns se transformă în continuu, transformând odată cu el și datele ghicitorii. Sub aparența copilărească stă un manifest implicit, care pledează pentru o artă nepretențioasă, pentru invenție și pentru libertatea de a crea fără veșnica cenzură a unor reguli presupuse. E un manifest subtil, ironic, pentru dreptul de a încălca orice regulă, în favoarea plăcerii pe care o provoacă jocul, de orice fel ar fi acesta”, afirmă regizorul."Omul pernă" este cea mai cunoscută piesă a lui Martin McDonagh, unul dintre cei mai apreciați dramaturgi contemporani, iar textul a câștigat Premiul Olivier pentru Cea mai bună piesă în 2004 și are o nominalizare la Premiul Tony în anul 2005. Martin McDonagh a fost distins cu premiul Critics' Circle Theatre Awards pentru debut în dramaturgie în 1996, iar în 2006 a câștigat Premiul Oscar pentru Cel mai bun scurtmetraj de acțiune, cu filmul "Six Shooter", scris și regizat de el.