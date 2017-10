"Ce ar trebui să fac când o văd pe fosta soţie? Să trec codrii de aramă?"

Marian Cojoc, în apărarea fostei soții și a carierei militare:

"Ce ar trebui să fac când o văd pe fosta soție? Să trec codrii de aramă?"

Ieri, în urma apariției interviului cu prof. univ. dr. Marian Cojoc, prin care și-a anunțat public candidatura la funcția de rector al Universității „Ovidius”, felicitările au fost „condimentate” și cu comentarii acuzatoare, multe chiar denigratoare. Acuzat că a divorțat formal de soție, și ea cadru didactic la „Ovidius”, doar pentru a nu exista stare de incompatibilitate sau că a fost jandarm servind anumite interese secrete, Marian Cojoc ține să lămurească toate aceste aspecte.„De ce fac din viața mea personală un obiectiv? Înseamnă că de celelalte componente nu se pot lega! Aceste atacuri vizează viața mea personală și situația mea din Jandarmerie! Viața personală este un subiect de care nimeni nu ar trebui să se lege. Elementele doveditoare pentru o asemenea funcție (cea de rector) sunt cele probate. Dacă îmi caută nod în papură, nu aceasta e calea! Nu mă interesează ce vor spune contra-candidații, îi respect deopotrivă! Eu voi căuta în această campanie să spun ceea ce am reușit să identific pe linia problematizării, iar în materie de soluții, voi insista. Spun ceea ce sunt eu, ce pot să fac eu și până unde pot să duc Universitatea”, a declarat prorectorul Cojoc, adăugând un citat sugestiv din „Pietre pentru templul meu”, aparținând filosofului său preferat Lucian Blaga: „Sunt unii oameni de care nu te poți atinge, pentru că se ascund în propria lor murdărie, ca sepia!”.În ceea ce privește divorțul său de Marioara Cojoc, pe site-ul Universității este postat numărul sentinței definitive, înregistrată în 22 octombrie 2009. „Oare cât de precoce am putut fi, să divorțăm în 2009, ca să ne păstrăm funcțiile, în raport cu o lege care, nu știm cum ar fi ieșit, dar care a fost asumată în anul 2011? Dacă divorțul se pronunța acum comentatorii aveau nenumărate justificări. Da’ probabil că sunt un tip atât de deștept încât am anticipat, am prevăzut lucrurile acestea. Ce ar trebui să fac când o văd pe fosta soție? Să trec codrii de aramă? Să fug ca de un ciumat? Să nu mai am niciun fel de discuție științifică, nicio colaborare în mediul academic, ea fiind totuși o persoană cu anume notorietate, recunoscută în acest sens? E aberant! Cei care mă văd cu fosta soție chiar nu m-au mai văzut și cu alte persoane de sex feminin?”, a afirmat același interlocutor.Doamna ex-Cojoc și-a păstrat numele cu acceptul universitarului Marian Cojoc, așa cum este stipulat și în sentință, pentru că toată opera științifică este semnată cu acest nume - Cojoc.„Am fost ofițer în democrație“Cât despre experiența de ofițer activ în Ministerul de Interne, în intervalul 1 februarie 1991 - 15 noiembrie 1992, prorectorul a constatat atunci că nu putea să execute niște ordine și să accepte cu nonșalanță formula consacrată în mediul cazon: „Să trăiți, am înțeles!”. „Am trecut în rezervă cu un salariu fantastic la vremea aceea, de vreo 60.000 lei, ca să mă întorc în învățământ la 19.000, la Grupul Școlar Industrial Nr. 1 Mangalia. Cine vede în cartea de muncă așa ceva, o să spună că am fost tâmpit, dar eu consider că este o dovadă de sacrificiu, deși nu sunt un martir și nici erou nu îmi propun să fiu. Am fost profesor începând cu anul 1984 până în 1991, în școli și licee importante ale Constanței. N-am obținut niciun post din cele pe care le-am avut și n-am intrat dintr-o dată în mediul academic cu grade didactice superioare. Am fost ofițer în demo-crație ceea ce este foarte important cred, în materie de precizări. Și dacă ei (comentatorii anonimi-n.r.) nu înțeleg asta, înseamnă că este mai rău ca atunci când, realmente, ei dădeau extemporale sau note informative sau angajamente celebrelor organe abilitate. Mi-aș face un mare deserviciu dacă m-aș apuca să mă războiesc acum cu cei pe care i-am iden-tificat, cu multă răbdare și cu sprijinul Parchetului. Dar întreb: identificarea colportorilor de știri false, răuvoitoare, a celor ce aruncă dejecții, cui ar folosi? Mie, în niciun caz”, a mai declarat prof. univ. dr. Marian Cojoc.