Ce aduce nou Festivalul Turco - Tătar

Festivalul Internațional al Portului, Dansului și Cântecului Popular Turco - Tătar este prezentat la dimensiuni mult mai mari. Față de anul trecut, festivalul se va desfășura într-un spațiu mai încăpător și va dura cu o zi mai mult.La conferința organizată cu prilejul anunțării festivalului Turco - Tătar, președintele UDTTMR și directorul festivalului, Varol Amet, a explicat decizia de a susține festivalul în aer liber: „Festivalul se va desfășura la Teatrul Soveja datorită publicului mare. Pentru că, an de an, a fost făcut la Casa de Cultură, unde sunt 1.000 de locuri, iar sălile au fost arhipline, am decis ca festivalul să debuteze anul acesta la scenă deschisă”.Tradițiile culturale tătărești vor fi valorificate de 650 de artiști, dintre care 350 provin din Turcia, Ucraina și Bulgaria. Cele mai multe ansambluri (13) reprezintă Uniunea turco-tătară din România. Turcia va fi reprezentată de patru ansambluri, din Ucraina vin trei ansambluri, iar din Bulgaria - două. În premieră va veni un ansamblu de tinere violoniste din Ucraina.O surpriză plăcută pentru cunoscători este formația Mehter din Turcia, renumită pentru promovarea muzicii vechi, pe care turcii o cântau când plecau la bătălii.O altă noutate pe care o aduce festivalul anul acesta este durata festivalului, mărită de la două la trei zile. Acesta va debuta mâine, cu o paradă a portului tradițional turco-tătar și se va încheia duminică.„Festivalul reprezintă un element de existență în ceea ce privește păstrarea tradițiilor”, a spus deputatul UDTTMR Aledin Amet, care se arată tot mai preocupat să accentueze rolul și existența comunității. „Festivalul este un lucru la care ținem foarte mult și îl vom promova în continuare măcar la nivelul din anii anteriori”, a mai spus deputatul UDTTMR.În ceea ce privește organizarea, directorii executivi ai festivalului, Aidîn Ablez și Gevat Cherim, au confirmat munca din spatele unei acțiuni de acest gen. În jur de 50 de persoane au lucrat pentru ca festivalul să surprindă și să atragă la fel de mulți oameni ca până acum.Așadar, mâine, la ora 10.00, cei care doresc să admire costumele tradiționale turcești și tătărești sunt așteptați la Sala Sporturilor, de unde va porni parada ansamblurilor participante.Traseul va fi Sala Sporturilor, bd. Tomis - bd. Alexandru Lăpușneanu - Teatrul de Vară Soveja, unde va avea loc și un scurt spectacol. Începând cu ora 19.00, timp de trei zile se va desfășura competiția festivalului.