Final de Proiect RoNoMar

Ce a făcut UMC cu patru milioane de euro de la norvegieni

Ieri, la Universitatea Maritimă din Constanța a avut loc Conferința de închidere a Proiectului RoNoMar din cadrul Programului norvegian de cooperare cu România.La eveniment au participat Oystein Hovdkinn - ambasadorul Norvegiei în România, Laurențiu Lazăr - consul onorific al Norvegiei la Constanța și general manager la SC Barklav Romania SRL, Per Erik Dalen - general manager of Aalesund Knowledge Park, Ion Dănuț Jugănaru - directorul Camerei de Comerț Constanța, Dumitru Nancu - vicepreședintele Agenției pentru Implementarea Proiectelor pentru IMM-uri.Guvernul norvegian a oferit 48 de milioane de euro pentru cofinanțarea proiectelor ce contribuie la inovare, schimburi de tehnologii și dezvoltarea afacerilor între România și Norvegia.În Proiectul RoNoMar, finanțat cu 4 milioane de euro, au derulat activități educaționale și de cercetare cele două mari instituții de învățământ maritim, respectiv Universitatea Maritimă din Constanța (UMC) și Academia Navală „Mircea cel Bătrân” (ANMB). Cele două universități din Constanța, în strânsă colaborare cu partenerii norvegieni, au înființat un incubator de afaceri maritime în Constanța. Programul a avut ca obiectiv stimularea creșterii economice, dezvoltarea durabilă și întărirea relațiilor bilaterale.Purtând titulatura RoNoMar Innovation Center, incubatorul de afaceri a desfășurat o serie de activități care au ajutat la reducerea ratei de eșec timpuriu a unei companii și a urmărit creșterea companiilor care au potențial de a deveni generatori substanțiali de locuri de muncă și bunăstare.Întrebat ce alte rezultate a avut acest proiect, conf. univ. dr. Ghiorghe Bătrînca, managerul proiectului, a declarat pentru „Cuget Liber” că a fost axat pe patru mari componente: incubatorul de afaceri, schimb de studenți și profesori între universitățile din România și Norvegia (beneficiari fiind 21 de studenți și 11 profesori), studii de cercetare realizate în comun și dotarea tehnică a universităților românești. „Valoarea proiectului a fost de 4,7 milioane de euro, din care contribuția norvegiană a fost de 4 milioane și 700.000 a fost contribuția universităților din România. În cadrul acestui proiect ne-am modernizat simulatorul de mașină, am cumpărat un poligon de incendiu foarte performant, am cumpărat o barcă de salvare și o barcă rapidă, care vor fi folosite în cadrul cursurilor STCV. Am mai cumpărat de asemenea un simulator de dynamic positioning, care trebuie să sosească în zilele următoare la Constanța. Ne dorim extinderea parteneriatului pentru că încercăm să creăm un nou proiect pe fundația pe care a pus-o RoNoMar, adăugând unul sau doi parteneri din România și din Norvegia și extinzând astfel colaborarea”.La fel de încântată de colaborarea cu partenerii norvegieni și de achizițiile pentru învățământul maritim constănțean s-a arătat și conf. univ. dr. Violeta Ciucur, rector UMC. „Astăzi (miercuri, 25 aprilie - n.r.), încheiem un proiect foarte important pentru instituția noastră, care a fost coordonatoare, și vom continua să aplicăm pentru noi proiecte”.