Cazul copiilor terorizaţi. Ce ascunde scandalul de la „Micul Regat“

6

marul discordiei

Marul discordiei asa cum am comentat si in Telegraf(care mi-a sters comentariul) este un copil din gradinita cu probleme(retard). Parintii acestuia in loc sa îi ofere ajutor de specialitate, l-au "ascuns" intre copii normali. De ce oare? Raspuns: Tatal acelui copil, un om influent cu o functie influenta, s-a tratat de in ascuns de probleme la cap. Omul este deviant si in gandirea lui bolnava a crezut ca in acest fel poate ascunde boala copilului sau. Cat despre imagini, nu trebuie sa fi un fin observator sa-ti dai seama ca sunt lucrate in asa fel incat sa diistorsioneze adevarul, pentru mine cel putin este o galusca prea mare.