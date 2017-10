Cazul Şcolii nr. 16 / "Posturile au fost ţinute de fostul director, nu au fost scoase la titularizare!"

6

Scoala 16

Numele meu este Tirla Cristina și am fost pentru 1 an detașată la Școala gimnaziala Nr 16 Constanta. Am venit prin detașare in interesul învățământului, atunci când directorul unității era domnul profesor Ion-Denys Ciorogaru. În perioada in care i s-au solicitat posturile vacante la învățământul primar, domnul director a trimis la ISJ 4 posturi vacante astfel: 1 post pentru clasa pregătitoare, 1 post pentru clasa a 2 a, 1 post pentru clasa a 3 a și unul pentru clasa a 4 a. Astfel, la clasa pregătitoare ar fi fost 4 clase, iar la celelalte clase posturile ar fi fost ocupate de oameni care au predat timp de 2 ani -este vorba de doamna învățătoare de la clasa a 2 a și de la clasa a 4 a. Eu as fi fost ultima învățătoare pentru elevii clasei a 3 a, care în decurs de 3 ani au schimbat 4 învățătoare. Având în vedere, anii anteriori, ani in care populația școlară a crescut la aceasta școală, sub conducerea domnului director Ciorogaru, acesta a dispus formarea a 4 clase de pregătitoare, cu trei titulari și 1 post scos la concurs. Până acum, nu am găsit nimic sub preș, nu? În ianuarie s-a schimbat directorul, iar noul director, in persoana doamnei Tone Gina, a reușit performanța de a renunța la un post de învățător la clasa pregătitoare pentru nerealizarea planului de școlarizare. Concursul de pretransfer s-a realizat in mandatul Doamnei Tone, care și-a ocupat posturile vacante cu titulari. La 1 septembrie 2017, unul dintre titularii angajați a anunțat că intră în concediu prenatal și una dintre doamnele învățătoare care ar fi trebuit să preia clasa pregătitoare a anunțat că intră în concediu fara plata. Teoretic, doamna director ar fi avut timp sa găsească înlocuitori, deoarece mai erau etape de mobilități in acea perioada. Consider că vina pentru aceasta situație ii aparține în totalitate doamnei director. Va solicit de asemenea sa luați legătura cu toți factorii implicați în această situație: domnul director Ciorogaru, fosta doamnă învățătoare de la clasa 4 C. Pentru a va putea edifica asupra caracterului doamnei Tone, va solicit o adresa de email pentru a va trimite un memoriu adresat ISJ înainte de finalizarea anului școlar 2016/2017. Va mulțumesc Stimate domnule/doamna redactor: de acest comentariu l unei doamne invatator ce ziceti? Inainte de a posta un articol si de a denigra opersoana, de ce nu luati legatura si cu "paratul"? Parca presa era impartiala, nu?