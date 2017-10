Cazul Şcolii nr. 16 / ŞOC: Noua învăţătoare a demisionat! Copiii vor avea 5 învăţătoare în 3 ani şi 2 săptămâni!!!

6

E nefiresc

E nefiresc sa gandesti asa. Atat profesorii cat si scoala sunt in slujba acestei societati. Si mai ales in slujba copilului. Si da, scoala aia este tarlaua mea. Sia fiecarui parinte si copil care invata acolo. Profesorii si-au asumat o misiune. Aceea de a fi educatorii copiilor nostri. Nu datorez niciunui profesor respect. Respectul mi-l va castiga profesorul atunci cand se va purta ca un adevarat dascal in clasa. Sunt probleme in sistemul romanesc de educatie dar ele sunt adancite de oameni ca dumneavoastra care gandesc astfel, oameni ca dumneavoastra care au adancit prapastia intre generatii. Nu acceptati ca sunteti invechiti in doctrine si metodologii care nu se mai aplica la copiii de astazi. Nu va mulati pe nevoile lor. Nu ii ascultati. Cereti doar sa fiti ascultati cu obedienta. Este o prapastie intre dascali si copii si nu copiii pot face apropierea fiindca ei nu au capacitatea noastra de a intelege, a adultilor. Ma mira, ma minuneaza, ca exista oameni care nu se gandesc la binele copiilor, carora li se pare firesc sa se mute dascalii de la an la an si chiar mai des, fara nici o grija pentru a asigura continuitatea, stabilitatea. Oameni care se perinda, care nu reusesc sa se conecteze cu acei copii pentru nu ajung sa ii cunoasca, trec ca si gasca prin apa prin viata copiilor nostri. Si acum vii dumneata si spui ca merita copiii asa ceva? Nobody este un nume foarte bine ales. Arata exact cine sunteti.

Răspuns la: Da, e firesc

Atâta vreme cât sistemul permite. Nu e titular pe post, in fiecare an vine altcineva. Unde nu se înțelege? Ce nu se înțelege? Cineva...