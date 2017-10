Cazul Şcolii nr. 16 / Explicaţiile fostului director Ion Denys Ciorogaru

3

Imi permit fara rautate sa va corectez. 1. Nu am fost niciodata si nici nu sunt ... director-adjunct. Nu ca ar fi ceva rau, dar nu am avut aceasta functie. 2. Singurele persoane care au acest drept de a "ma tine in brate" sunt copilul si sotia. 3. Nu este adevarat. Catedra mea este la Scoala 12. 4. Este adevarat. am fost director o perioada la un colegiu in urma votului consiliului profesoral al acelui colegiu. 5. Nu am "prins", am concurat si am avut un rezultat mai bun. Sper ca v-am lamurit.

Adăugat de : Popescu, 14 septembrie

Cine este acest director-adjunct cu cercelușul in ureche ? Cine il tine in brațe de il vrea neaparat director? E adevărat ca are catedra la...