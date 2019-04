CAZUL BĂTRÂNEI DIN GARA CONSTANŢA / Lămuriri despre situaţia celei care a sensibilizat populaţia

CAZUL BĂTRÂNEI DIN GARA CONSTANȚA / Lămuriri despre situația celei care a sensibilizat populația













Unul dintre multele mesaje postate pe Facebook zilele trecute suna cam așa:







"Pe această bătrânică o cheamă Luca Valeria, are 65 de ani și am întâlnit-o în gara din Constanța. Am stat de vorbă cu ea mai bine de o oră și mi-a povestit toată viața ei . Are o fată de 35 de ani plecat[ în Spania de 3 ani.



Mi-a spus "-Am adoptat-o de când avea 9 luni, dar pe ea nu o mai interesează de mine..." Stă prin gară, ajunsă a nimănui, ziua mi-a spus că iese afară și stă la soare, se mai plimbă prin parcuri, dar când se lasă seara vine în gară.. nu are pe nimeni, nu are unde să se ducă... Trăiește de pe o zi pe alta. Înainte să îmi iau la revedere de la ea i-am lăsat niște bănuți și cu ochii în lacrimi mi-a mulțumit ! Rog din suflet persoanele care au o inimă mare, să treacă să îi lase ceva de îmbrăcat, încălțat și niște mâncare, sau un loc în care să stea", este apelul lansat pe Facebook.





Cazul bătrânei din gara Constanța a ajuns în atenția autorităților locale.Vineri, reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială au sărit în ajutorul femeii de 65 de ani din Galați. I-au oferit haine și au încercat să îi obțină un adăpost. Din păcate, însă, femeia a refuzat categoric orice ajutor și a preferat să rămână în stradă. Spune că așteaptă să se întoarcă în țară fiica ei care acum este în Spania și să îi rezolve problemele. Femeia susține că are o locuință în Galați și o pensie de 700 de lei, pe care, însă, nu a mai primit-o de un an.Reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială vor semnala în cursul zilei de astăzi instituțiile abilitate din Galați și încearcă, în continuare, să-i contacteze rudele.