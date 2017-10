Cazinoul poate fi salvat! Proiectul genial al unui constănţean fugit în Franţa

Cazinoul poate fi salvat! Proiectul genial al unui constănțean fugit în Franța

Cristian Todie a fost foarte bun în liceu la geometrie și pictează de la vârsta de 6 ani. Putea rezolva probleme extrem de grele, după cum confirmă chiar colegul său de liceu Liviu Tramudana, actualmente purtător de cuvânt al Primăriei Constanța.În opinia lui Todie, arta teoretică este o artă academică. „Cum spunea Brâncuși, nu este dificil să faci, ci să te pui în condiție să faci! Am început să dezvolt teorii existențiale și noi geometrii pe baze spațio-temporare diferite, care au devenit universul meu creator. Comparativ cu un pictor, care își creează un stil, eu am creat un univers, cu un nou tip de geometrie, care mi-a permis o serie de lucrări, precum bucle spațio-temporale, fracturi matematice și, printre altele, un nou tip de carte spațială sau, cum spune «Paris Match», a treia carte în istoria omenirii, care are anumite particularități. Și anume că din forma codesc, de comercializare, încetul cu încetul devine o carte cilindrică.Mi-aș dori ca în Constanța mea natală să construiesc prima școală de ingineria hârtiei, fondată pe un brevet de invenție care revoluționează papetăria mondială. Brevetul meu de invenție acoperă India, Japonia, China, Coreea, Brazilia, Statele Unite și Europa”, declara Cristian Todie, cu prilejul unei vizite făcute la redacție.Astăzi, de la ora 17, în sala mare a Casei de Cultură a Sindicatelor, el va conferenția despre cartea… viitorului și despre importanța unei școli, dar și le va vorbi celor prezenți și despre crearea unui centru de artă teoretic, internațional.„Cu acest prilej, voi aduce punctul meu de vedere, cultivat exterior Constanței, privitor la piața de artă și voi clarifica diferențele între operele care sunt destinate pieței de artă, ce este creația artistică în sine, care este arta folclorică, arta de amatori. De ase-menea, voi vorbi despre acest centru de artă teoretică, ce ar îngloba și Cazinoul, printr-o construcție exterioară. Văzând că de 12 ani această clădire se prezintă în aceeași stare, îmi doresc să-i confer un alt viitor, precum cel al Guggenheim din Bilbao, care a oferit de muncă pentru 45.000 de locuitori. Și în timp ce Cazinoul s-ar repara cu 9 milioane de euro… dar o să ajung la 18 milioane sigur, mă ofer să-i conturez un alt fel de viitor. Eu știu că am putea avea 50 milioane de euro de la comunitatea europeană, pentru acest Centru de artă, românii neavând proiecte fondate. Cum Cazinoul a fost distrus în acești 12 ani, eu am un plan de restaurare cu fonduri proprii, gene-rate pe baza acestor propuneri. Deținem aur, ceva extraordinar și nu poate nimeni să se opună”, afirma același interlocutor care își dorește să ajute la renașterea acestui oraș și să-l aducă la gloria de altădată a Tomisului. Mai ales că în orașul nostru nu există nici muzeu, dar nici galerie de artă contemporană.În opinia sa, niciodată nu ar trebui să se restaureze o clădire în sine, pentru că s-ar ajunge la epoca la care ea a fost construită, în cazul Cazinoului în 1910. Ideea sa ar fi să pună un punct mai departe de această restaurare care nu a reușit să se finalizeze. „Voi vorbi la Casa de Cultură și despre efectul Bilbao, un oraș în Catalania, care a reușit trecerea post-industrială, care nu poate fi făcută decât prin creație, prin artă, prin educație. Sper să vină cât mai multă lume!”, a declarat Todie.Întrebat cum a ajuns să inventeze această carte a viitorului, Cristian Todie a declarat: „Gândind diferit, cum spune Einstein. Ca să rezolvi o problemă, trebuie să gândești de natură diferită decât cea care a creat-o. În Constanța, în România și în Europa în general, toată lumea gândește exact de aceeași natură în care problema a fost creată. De aici și negativismul în fața unei opere noi, originale. Originalitatea atrage mai mult decât noutatea, pentru că oamenii din ziua de azi sunt comozi și nu vor să facă efortul să iasă din această rutină. Eu încerc să privilegiez Constanța ca centru de artă teoretică și în ingineria hârtiei”.La finalul conferinței de astăzi, de la Casa de Cultură, colectivul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” va oferi un concert de gală, susținut de soprana Daniela Vlădescu.Intrarea este liberă.