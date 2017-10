Cazinoul de pe faleză intră în renovare

Ştire online publicată Joi, 29 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Ieri, la Cazinoul Constanței a avut loc o conferință în cadrul căreia s-a anunțat începerea lucrărilor de renovare a vechii clădiri - monument istoric și de arhitectură în stilul Art Nouveau. Scopul acestui proiect este de a readuce Cazinoul Constanța în circuitul turistic internațional, prin recăpătarea valorii sale de emblemă a orașului. La conferință au participat Roni Shatan, membru al Consiliului de Administrație al Quennco Leisure International Ltd, Olguța Monica Ganciu, reprezentant al Queen Investments Inc, arhitectul Christophe Herbert, echipă care se va ocupa de renovarea cazinoului. Au participat, de asemenea, și reprezentanți ai administrației locale. Proiectul de modernizare a cazinoului cuprinde renovarea parterului, a holului, a sălii de festivități, aranjarea etajului, precum și realizarea lucrărilor pentru exterior. Parterul cazinoului va reprezenta intrarea principală și va cuprinde o zonă de bar, o sală de festivități cu terasă, precum și două restaurante de înaltă calitate, denumite „Casa Vernescu” și „Sasazu”, cel din urmă având specific asiatic. Barul va deveni inima parterului, iar elementele de iluminare vor reuni stilurile clasice și contemporane. Se vor păstra elementele de decor ale pereților, realizate, de asemenea, în stil contemporan. Holul cazinoului va fi zona de acces la cele două restaurante, la bar și la sala de festivități. El va conferi ambianța generală a clădirii. De asemenea, se va realiza modernizarea holului din cazinou prin adaosuri de lustre sculpturale și contemporane, de mobilier avangardist si diferite obiecte de artă. Sala de festivități, disponibilă pentru spectacole și căsătorii va avea o capacitate de 150 de persoane și se va termina cu parterul, unde vor fi amenajate două terase, dintre care una va avea deschidere spre faleză. Primul etaj va cuprinde o sală de cabaret, una de jocuri și un salon. Accesul la primul etaj se va face din scară, cu intrare la marea sală. În spatele acesteia vor fi un bar și un bufet, cu ieșire în sala de jocuri, iar deasupra bufetului va fi balconul. Primul etaj va permite jucătorilor să intre în sală. Compania internațională care se va ocupa de modernizarea cazinoului din Constanța este Queenco Leisure International, specializată pe domeniul divertismentului și recunoscută pentru renovările de clădiri istorice. Este reprezentată în România de Queen Investments Inc. Lucrările de la cazino au început prima dată în anul 1903 și au fost terminate în 1910, atunci când orașul Constanța se mândrea cu acest local public, în care se ascultau concerte și se jucau jocuri de noroc autorizate: „Dorim să redăm acestui local savoarea de pe vremuri, prin restaurarea sa arhitectonică și funcțională, și să imaculăm acest domeniu al jocurilor de noroc, perceput ca veros. Fără cazino, orașul nu are identitate”, a precizat Olguța Monica Ganciu, președinte Queen Investments. Tocmai de aceea, cazinoul trebuie readus la bijuteria care a fost pe vremuri, iar pentru aceasta localul va fi ridicat la standard de lux cu 15 milioane de euro. Termenul contractual de finalizare a lucrărilor de renovare este anul 2013. Nicoleta ONU