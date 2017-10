Cavaleria Rusticană, o dramă emoţionantă

Cavaleria Rusticană, o dramă emoționantă

Week-end-ul trecut, la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“, a avut loc, sub bagheta maestrului dirijor japonez Koichi Inoue, spectacolul de operă într-un singur act „Cavaleria Rusticană“, de Pietro Mascagni.Sfârșitul de săptămână a însemnat pentru constănțeni o ocazie deosebită de relaxare culturală. Mai ales când, pe scena TNOB, au evoluat inconfundabilii soliști Răzvan Săraru, Setsuko Iizuka (Japonia), Ștefan Ignat (București), Lucia Mihalache și Gabriela Dobre.„Cavaleria rusticană” este o celebră dramă cu o acțiune intensă și emoționantă. Opera a avut premiera la „Teatro Costanzi” din Roma, în ziua de 17 mai 1890, și a fost premiată de Editura Muzicală Sonzogno din Milano, în anul 1890. Unul din cele mai aplaudate titluri ale curentului verist, „Cavalleria rusticană” justifică prezența sa în repertoriul teatrelor din întreaga lume. Inspirația cu care compozitorul a găsit textul literar, corespondentul muzical, plasticitatea imaginilor și caracterul pasional al liniei melodice tipic italiene justifică prestigiul acestui titlu neegalat de nicio altă creație a lui Pietro Mascagni.Opera începe, la ridicarea cortinei, cu o serenadă („Siciliana”), pe care Turiddu o cântă sub ferestrele Lolei, fosta sa iubită. În timp ce Turridu a plecat în armată, fiind nevoit să își exercite obligatoriu serviciul militar, Lola, cuprinsă de singurătate, s-a căsătorit. Turridu, secătuit de puteri și plin de amărăciune și durere, a căutat consolarea în brațele unei alte iubite, Santuzza. Pe parcursul relației, acesta și-a jurat că o va lua de nevastă și nu se va întoarce la Lola nici în ruptul capului, însă, copleșit fiind de sentimentele din trecut, dar și încercat din nou de fiorii dragostei, Turridu uită de promisiunile făcute Santuzzei și se întoarce, pe furiș, la prima lui dragoste, Lola.Țăranii, bucuroși de această veste, dar și de sosirea primăverii, dansează și cântă de fericire, moment în care Santuzza face cercetări și se interesează la mama lui Turridu de acesta. Atât mama, cât și mai mulți cunoscuți l-au zărit pe Turridu pe lângă casa Lolei de nenumărate ori, informație ce ajunge imediat la urechile Santuzzei.Nervoasă și plină de ură, aceasta îl întreabă pe Turiddu unde și-a petrecut noaptea, acesta oferindu-i un răspuns nepăsător, ca mai apoi să răspundă cu violență.Apariția Lolei o exasperează pe Santuzza și când îl întâlnește pe Alfio, soțul acesteia, îi povestește totul. Alfio rămâne și el cu un gust amar, dar și cu un puternic sentiment de răzbunare după ce aude despre cele întâmplate. Își jură că se va răzbuna pe cei doi, moment în care are loc un intermezzo orchestral. După acest moment, acțiunea începe să se precipite într-un ritm alert.Povestea continuă apoi cu petrecerea de Paști, unde, după ce aceasta se încheie, are loc prima întâlnire între Alfio și Turiddu. Aceștia își adresează reciproc cuvinte foarte grele.Un ultim rămas bun al lui Turiddu către Mama Lucia precede înfruntarea dintre cei doi. O femeie aduce tragica veste: Turiddu a fost ucis.v v vOpera a fost într-adevăr un succes, publicul fiind captivat în totalitate de subiectul ei. Momentele de suspans au fost deliciul serii, dar mai ales finalul, care a fost unul neașteptat.