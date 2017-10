Catedrala Tomisului a intrat în reparaţii

Catedrala Tomisului a intrat în reparații

Catedrala „Sfinții Apostoli Petru și Pavel“ are nevoie urgentă de reparații capitale. Din cauza mișcărilor de teren, primul așezământ ortodox ridicat în Dobrogea după eliberarea de sub dominația otomană are astăzi zidurile fisurate.În prezent, se restaurează pridvorul catedralei, urmând a se repara și turla. Preoții speră că vor primi fonduri europene pentru a consolida întreg monumentul.După ce a fost bombardată în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Catedrala Tomisului a fost restaurată, refăcându-se pictura în totalitate. Pictorii Gheorghe Popescu și Niculina Dona Delavrancea sunt cei care, în perioada 1959 - 1961, au repictat catedrala în stil neobizantin, cu decorațiuni și motive naționale românești.Astăzi, la mai bine de cinci decenii de când a fost finalizată pictura la sfântul lăcaș, monumentul are iarăși picturile deteriorate din cauza trecerii timpului și a fumului de la lumânări.O echipă de restauratori de la București a sosit la Constanța pentru a salva vechile picturi. Benedict Georgescu, eclesiarhul Catedralei Tomisului, spune că acest proces de restaurare a picturilor a început în noiembrie 2012 și speră ca, până la sfârșitul lui 2015, să fie finalizate. Lemnăria, candelabrele, vitraliile, ferestrele proiectate de arhitectul Ion Mincu au nevoie și ele de restaurare. Consolidarea clădirii constituie o altă prioritate, dar, subliniază Benedict Georgescu, acestea se vor realiza cu fonduri europene.În prezent, se restaurează pridvorul, iar fondurile, în valoare de 1.150.000 de lei, sunt asigurate de către Secretariatul General pentru Culte.La rândul său, Valentin Tanas, expert autorizat, membru al Comisiei de Pictură Bisericească a Patriarhiei, cel care a realizat lucrările de reabilitare a Catedralei Patriarhiei din București, a declarat că turla reprezintă partea cea mai dificilă: „Suntem șase oameni care lucrăm intens. La turlă, sunt niște depuneri saligne. La pridvor se desprind bucăți de zidărie, iar fațada a fost foarte degradată din cauza scurgerilor de apă de pe pereți. Vom finaliza restaurarea până la sfârșitul anului”.Locul bisericii nu a fost ales întâmplător lângă mareCatedrala a fost construită în perioada 1883 - 1895. Benedict Geor-gescu povestește că, imediat după Războiul de Independență, în 1877, când Dobrogea a fost realipită la țara mamă, ca urmare a dorinței locuitorilor și autorităților din Constanța de a reînvia creștinismul în această provincie, a apărut acest lăcaș de cult. Astfel, s-a hotărât să se ridice o catedrală reprezentativă. Nu întâmplător, spune Benedict Georgescu, s-a ales locul de lângă mare tocmai pentru a marca trecerea Sfântului Apostol Andrei pe acest teritoriu al Sciției Minor.Arhitecții Alexandru Orăscu și Carol Beniș au amplasat pe latura de sud a catedralei o intrare simbolică, care-l reprezintă pe sfântul Apostol Andrei, pictură în mozaic. Prin această intrare, care în realitate nu e funcțională, s-a urmărit evidențierea faptului că Tomisul, vechiul oraș, este poarta creștinismului la români.„Nicio biserică din Constanța nu are o astfel de intrare. Rozeta este un alt element de arhitectură care atrage atenția trecătorilor. De asemenea, pe fațadă se găsesc elemente din stilul de ceramică sârbesc. Și veșmintele sfinților de pe pereții catedralei sunt specifice portului autentic românesc: ia, fuiorul, vestimentația țărănească”, a mai subliniat Benedict Georgescu.