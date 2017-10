Câte stele a primit Universitatea "Ovidius" în topul integrităţii

Câte stele a primit Universitatea "Ovidius" în topul integrității

Ştire online publicată Miercuri, 23 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Societatea Academică din România a publicat, recent, un clasament de integritate al universităților, Universitatea „Ovidius” din Constanța ocupând locul 21 din 48 și i-au fost atribuite două stele.La primele ediții - 2009 și 2010 - a ocupat locul 34 din 42, respectiv 32 din 42, și a fost clasată în rândul universităților de o stea, respectiv două stele.Referitor la ediția din acest an, un criteriu important cuprins în studiu este cel legat de numărul de citări per universitate. La acest capitol, UOC se clasează peste medie (128), cu un scor de 137 de citări.Față de edițiile anterioare, a fost realizat și topul performanței academice raporat la media citările per conducători de doctorat, pentru fiecare ramură de știință. UOC conduce detașat la Biologie cu 738,5 de citări, fiind urmată de Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca cu 513,66, Universitatea din București cu 395,53 și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași cu 310,72. La Filologie, Universitatea „Ovidius” din Constanța ocupă locul 10 (cu o medie de 23 de citări), la Inginerie civilă locul cinci (cu o medie de 11,25 de citări ), la Matematică locul opt (cu o medie de 211,6 de citări), iar la Medicină locul șase (cu o medie de 117 citări).Studiul SAR este realizat în parteneriat cu Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) și Federația Studenților din Elveția. Acesta cuprinde evaluarea, în perioada 2012-2016, a 48 de universități publice, după criterii precum transparența și corectitudinea administrativă, corectitudinea academică, calitatea guvernanței, managementul financiar și performanța academică. Cercetarea a urmărit aspecte cum sunt cazurile de plagiat, nepotismul, concursurile trucate, presiunile asupra studenților, averile rectorilor, politizarea etc. De asemenea, studiul a cuprins și evaluarea școlilor doctorale, în baza numărului de citări al coordonatorilor de doctorat din fiecare universitate.