Cătălin Pavel îi aduce pe Homer şi Troia la Constanţa

Cătălin Pavel îi aduce pe Homer și Troia la Constanța

Arheologul și scriitorul Cătălin Pavel este prezent, astăzi, de la ora 12.00, la Sala Senatului a Universității „Ovidius”, unde va participa la conferința „Homer, Troia și arheologia legendelor”. Acesta vine la Constanța la invitația Facultății de Istorie și Științe Politice.În vârstă de 41 de ani, Cătălin Pavel este doctor în arheologie și are o experiență vastă pe șantiere din țară și străinătate (Maroc, Franța, Germania, Israel, Anglia și în special Turcia - Milet, Gordion și în perioada 2005 - 2010, la Troia). În același timp, el este autor al mai multor volume academice, precum „Describing and Interpreting the Past” și Dicționar de Mitologie Greco-Romană (co-autor), având și o importantă experiență universitară și de cercetare.Autorul are în portofoliu și o activitate literară intensă. Acesta a debutat în poezie cu „Altera Pars”, iar cel mai recent volum de poezie al său se intitulează „Adagietto” și a apărut anul trecut. Acestora li se adaugă alte trei romane: „Aproape a șaptea parte din lume”, „Nicio clipă Portasar” și „Trecerea”.Pentru 2017 - 2019, Cătălin Pavel a fost selectat în programul „Cela”, co-finanțat de Uniunea Europeană, dedicat promovării unei noi generații de scriitori europeni.