Cătălin Anghel, director la Crucial Systems & Services: „IT-ul, viața virtuală, face parte din viața noastră“

Zilele trecute, mai exact, joi, 9 mai, a avut loc cea de-a treia ediție a Rock IT Fest, eveniment organizat de echipa Crucial Systems & Services din Constanța.

Acțiunea s-a desfașurat într-o locație complet inedită, mai exact, restaurant dasKino, complex Mava, în Constanța. Acesta a fost locul în care s-au reunit 16 vendori de top din domeniul IT. Astfel, persoane cheie din industria IT au fost alături de echipa Crucial Systems și au adus în prim plan cele mai noi tendințe referitoare la infrastructura informatică, securitate și soluții de printing.

Totodată, au fost prezente unele dintre cele mai mari companii din România precum Palo Alto Networks, Fujitsu, Dell EMC, Kaspersky Lab, Brother, Epson, ESET, Bitdefender, Kyocera, Newline, Microsoft, Sonic Wall, Symantec, Thycotic, Mail Store, Manage Engine, care au prezentat cele mai noi soluții pentru dezvoltarea corectă și profitabilă a unei afaceri.

Prezentările din cadrul evenimentului au urmărit în mare trei direcții: prima și cea mai importantă - infrastructura informatică - este extrem de important să alegi corect echipamentele care se potrivesc cel mai bine afacerii tale, iar acest fapt a fost pun evidență de cei de la Fujitsu și Dell EMC. Cea de-a doua direcție, privește printing-ul, deoarece este necesar să se lucreze într-o manieră cât mai productivă și eficientă, iar de acest lucru au avut grijă partenerii Brother, Epson și Kyocera.

Ultima și cea mai importantă direcție este reprezentată de securitate. Acesta este cuvântul cheie în anul 2019. În acest context, Crucial Systems a ales să aducă la un loc nouă mari companii de securitate: Palo Alto Networks, Kaspersky Lab, ESET, Bitdefender, Sonic Wall, Symantec, Thycotic, Mail Store, Manage Engine, oferindu-le astfel clienților posibilitatea de a cunoaște și de a alege cea mai bună soluție pentru siguranța afacerii lor.







„IT-ul, viața virtuală face parte din viața noastră, fie că folosim gadget-uri, fie că folosim calculatorul, aplicațiile. Toate sunt astăzi conectate și trebuie să ne protejăm informațiile personale, afacerile. Ne-am propus să atingem zona de prevenție, de prudență în navigarea pe Internet, ca parte din educarea în folosirea Internetului. De zece ori mai mult pierde o companie dacă descoperă un atac după o zi sau după o săptămână de când a fost lansat. Suntem în anul 2019, iar o companie din două nu supraviețuiește pentru că nu reușește să se adapteze provocărilor și eforturilor pe care trebuie să le facem cu toții, pentru a evolua și pentru a rămâne pe piață. Prin Crucial Systems& Services am reușit 21 de ani să ne menținem pe piață, să creștem în fiecare an și ne dăm silința să fim cei mai buni, să supraviețuim pe piața aceasta”, a afirmat Cătălin Anghel, director de vânzări Crucial Systems & Services.







Rock IT Fest, un eveniment de succes







Rock IT Fest este cel mai important eveniment IT organizat in Dobrogea. O idee unică ce îmbină tehnologia de ultimă generație cu ritmurile rock. Realizarea acestui eveniment a fost sprijinită de parteneri precum: Yuka Mobili, Exclusiv Auto, Crama Histria, Skin Expert si Mauve Ideas.

„Am încheiat cu succes evenimentul Rock IT Fest din acest an! Vă mulțumim tuturor pentru timpul, atenția si încrederea acordată. Suntem și vom fi mereu lângă partenerii noștri. Vom găsi cele mai bune soluții pentru afacerea dumneavoastră și ne vom dezvolta împreună. Cu noi posibilitățile sunt infinite! Privim curioși spre viitor și așteptăm să vedem ce ne va aduce următoarea ediție Rock IT Fest. Până atunci nu putem decât să le mulțumim tuturor partenerilor care au fost lângă noi și ne-au susținut în organizarea acestui eveniment. Sperăm să parcurgem împreună drumul spre succes și în următorii 21 de ani!”, a spus Bianca Ionescu - PR Crucial Systems & Services







De peste 21 ani, Crucial Systems & Services este una dintre cele mai performante companii de IT prezentă pe piața din sud-estul României, o piață mereu în schimbare, din ce în ce mai exigentă când vine vorba de noutate. Pe piața locală Crucial Systems & Services oferă serviciul de Helpdesk 24 ore /zi, 365 zile/an în limba română, unde problemele de service ale clienților sunt rezolvate de către o echipă de ingineri cu experiență, specializați atât pe asistență hardware, cât și pe asistență software și consultanță IT&C.