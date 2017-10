Cât valora virginitatea fetelor în urmă cu un secol

Sâmbătă, 09 August 2014

În anul 1908, doctorul Eraclie Sterian, „intern și medic cu concurs al Eforiei Spitalelor civile din București”, publica la o editură bucureșteană „Educația sexelor”, o carte dedicată celor cinci copii ai lui: „Când vor fi de 15 ani, au îngăduiala să o citească cu luare aminte și nădăjduiesc că vor avea în ea o călăuză pentru mai târziu, ce eu n-am avut-o în cele dintâi vremi ale adolescenței mele”.De-a lungul a peste 300 de pagini, dr. Sterian povestește marea majoritate a cazurilor întâlnite în cariera sa.„Cred că atât părinții, cât și educatorii au sfânta chemare să lumineze tinerimea. Să stăm de vorbă cu copiii, frații, elevii noștri pe față. Să rupem ghiața rușinii mincinoase, căci sub mantia ei se ascunde cea mai mare dintre nefericiri, pervertirea stării sufletești a omului”.În cele peste 20 de capitole, autorul pleacă de la „Tipul onanis-tului”, „Poluțiuni și spermatoree”, „Despre abstinență”, „Despre hom-nosexualitate”, „Despre atavism”, inclusiv „Seducătorii”, Adulterul”, iar în partea a doua „Profilaxia boalelor sexuale”.La capitolul „Despre virginitate”, doctorul Sterian relatează și câteva cazuri de nuntă, când se puteau chiar stoarce bani în caz că mireasa nu mai era virgină. Iată unul dintre aceste cazuri.„Nenorocirea era însă că trecuse trei zile de la noaptea nunții, iar ruperea himenului se vindecase în acest timp, în parte. Deci examinarea părților genitale ale miresei nu erau tocmai convingătoare.Lăptărița era o fată tânără de tot, aproape o copilă, cu părul ca spicul de grâu. Mi-era necaz că nu pot s-o ajut, căci presimțeam că era nevinovată. Însă deodată îmi trecu prin minte o idee și o întreb:- Unde ți-ai pus cămașa din noaptea nunții?- În scrin.- Scoate-o afară.- Uite-o, zise ea, aducându-mi-o de la scrin.Eu o răsucesc, o puric de la guler până la poale și găsesc ce căutam.- Bine fată, hai! De ce n’ai arătat-o până acum?- Dacă nu mi-a cerut-o nimenea! grăi ea naivă și sfioasă.Și avea dreptate, nu i-o ceruse nimenea.- Iată, zisei eu, vârând cămașa sub nasul lelițelor cari tot ghionteau pe sub ascuns pe lăptar. Petele acestea, patru, cinci, sunt de ajuns să vă arate că fata a fost virgină.- O fi din nas, se mai încearcă să spuie una mai tinerică.- Fugi d’acolo. Nu te mai amesteca și d-ta, unde nu-ți fierbe… vorba aia (!), îi răspunse muma fetei.La această replică înțeleaptă, pufni și mirele de râs, că doar el știa mai bine ca toți, că nu era din nas”.