„Cât suntem noi aici, la Medicină nu se va intra pe bază de dosar!“

A inceput actiune de inchidere fabricile de diplome

Majoritate facultati din cadrul Universitate Ovidius ar putea sa fi inchisa Motive sunt urmatoarele la Cel putin 7 din ele programul este foarte prost si nepotrivit pentru ceea ce trebuie sa fie si din cauza aceasta nimeni nu -i angajeaza pe cei care termina facultate la Ovidius Tinand cont ca din cauza aceasta multi dintre cei care nu gasesc un loc de munca pleca sa se aventureze in strainatate si ajung sa commite crime sa practica prostitutie etc UE a luat masura drastica de a obliga pe Romania sa inchide astfel de fabrice de diplome Metode este simpla Universitate Ovidius are 6 luni pentru a se putea adpta program cu ce trebuie insa din cauza ca s-a dovedit cu probe ca cei care predeau acolo nu stiu nici macar sa foloseasca o platforma de yahoo, si de facebook pentru interesele lor proprie si ca atare nu poate predea anumite materie de care este nevoie ,si ca atare vor fi inchise Pana atunci studenti care din 2005 pana 2014 au absolvit anumite facultati si inca isi pastreza chitanta vor putea sa primeasca bani inapoi In acest scop trebuie sa se prezinta la oficiul pentru protectie consumatorilor cu chitanta care dovedeste ca au platit Va reamintesc ca in acest scop autoritate pentru protectie a consumatorilor si autoritate de licentieze si cea de control al calitati invatamentului superior au primit dovezi care demonstreze ca programul de invatamt de la cel putin 7 facultati care au fost verificate este foarte prost si nepotrivit cu ceea ce trebuie sa fie