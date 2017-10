Cât se plăteşte pentru un post de director în şcolile constănţene

7

Sistem bolnav

Se pare ca la ISJ se lucreaza cu alte principii decat Bine si Adevar. Degeaba afirma Andreescu ca ii este drag Platon, dar mai drag ii este adevarul, ca totul este e fatada. Toata viata ei a pozat exact in ceea ce nu este, o doamna eleganta, stilata care vorbeste si se comporta frumos cu toata lumea. aceasta a fost o masca pe care datorita lui Funebru si-a dat-o jos. Va multumim, ca ne-ati aratat adevarata fata, de om ipocrit, fals, care promoveaza nonvalorile, incultura, minciuna, favoritismele, cadourile etc. Ma intreb cum de-ati ajuns profesor, si mai ales doctor, cand nu credeti si nu aveti niste principii. Ce ati facut de cand sunteti inspector general, dv. si inspectorii dv? Nu v-ati afirmat cu nimic.Ce-ati facut ca la Bacalaureat elevii sa ia note de trecere? NImic. Ce le-ati facut acelor directori care au avut procentaj foarte mic? NImic. Ce-ati facut pentru pensionabili? Nimic. V-a manat ura si razbunarea impotriva lui Bujaiev si asa ati lovit in peste 200 de oameni, multi dintre ei foarte valorosi. Stiu ce faceti acum. Dati pensionarelor,care isi aranjeaza cu directorii, in loc sa dati tiinerilor. SA va fie rusine, dumneavoastra si celor care va sfatuiesc.