Cât pierde lunar din salariu un profesor

2

Duceti-va dracu de las!

Ce mama dracu va plangeti? Voi profesori sinteti rusine maxima! Ati stst in casa la caldurica cand trebuia sa iesitio in strada sa va cereti drepturile! De ce ati acceptat sa sustineti bacalaureatul in conditiile in care nu vio sa aplicat marirea de 50%? Sint sigur ca daca era de stst in strada la o pomana, la pupat niste moaste nu era nici o problema dar ca sa iesiti in strada pt a va cere drepturile nu puteti! Dezastrul in invatamant se datoreaza salariilor mici care atrag oameni incompetenti si idioti pe postrurile de profesori - asta este explicatia! Daca oferi salariu mare atunci prin selectie vei avea oameni capabili! Oricum in conditiile astea voi ca profesori sinteti niste nulitati in mare voastra majoritate. Tatal meu a fost profesor foarte multi dar daca ar vedea ceea ce se intampla acum s-ar rasuci in mormant. In Vara aveti sansa de a va castiga din nou drepturile iesind la un miting si refuzand sustinerea bacalaureatului pana cand nu va veti lua macar acei 50% promisi de jegurile de la guvernare. Este ceea mai buna oportunijtate de a va marii salariile si implicit de a salva invatamantul si educatia si poate si soarta acestei tari! Hai sa vedem sinteti in stare sa refuzati participare la bacalaureat pana nu vi se martesc salariile? E greu de crezut!