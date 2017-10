Cât mai „cotizează“ părinţii pentru Clasa I

Cât mai „cotizează“ părinții pentru Clasa I

La început, a fost fondul clasei. După care a apărut fondul școlii. Acum, cotizațiile părinților de Clasa I s-au „ridicat“ la… inventarul școlii. Și primele două fonduri se mențin… Și uite așa, învățământul românesc gratuit a ajuns să coste dintr-o primă strigare cel puțin 300 lei. Contravaloarea celei mai ieftine băncuțe și a celui mai ieftin scaun, la care se adaugă un dulap pentru doamna învățătoare, și încă unul pentru boboci, iar, în cel mai nefericit caz, și o catedră. Unde a dispărut tot acest mobilier școlar? Ca un soi de sperietoare, părinții găsesc pe coridoarele școlilor sau în clasele în care vor învăța copiii lor niște bănci schilodite, de-ai crede că n-au învățat, ci s-au bătut cu ele generațiile anterioare. Consultați în această privință, directorii sunt unanimi: „Noi nu obligăm niciun părinte să facă investiții, pentru că școala dispune de inventarul necesar. Ei sunt însă cei care își doresc să le ofere copiilor lor cele mai bune condiții”. Spre exemplu, la Școala nr. 43 „Ferdinand”, prof. Georgeta Ioniță, director, ne-a declarat că, în luna iulie, s-a întâlnit cu o parte din părinții care vor „intra” în cele trei clase I și le-a expus situația: „Noi am schimbat lambriuri și parchet, dânșii au venit cu propunerea de a schimba băncuțele, dar văd că se apropie prima zi de școală și nu a apărut nimic nou. Mai trist este că unii rezumă colaborarea cu școala la această investiție, după care nu ne mai vedem deloc”. La Școala nr. 7 „Remus Opreanu”, prof. Carmen Chiriță, director adjunct, a afirmat că majoritatea părinților celor patru clase I au propus să schimbe doar blaturile băncuțelor: „În cazul în care după-amiază mai învață o altă clasă, părinții se pun de acord, cei din urmă cumpărând scaune sau tablă sau parchet”. Consultând, însă, și părinți, ni s-au confirmat doar parțial afirmațiile. „Păi, când vezi colțurile alea rupte la bănci sau scaunele cu buretele tocit, ca mamă, evident că mă gândesc că-mi vine de la școală cu coatele rupte sau pantalonii franjuri. Și-atunci fac un efort acum și poate că următorii patru ani voi sta liniștită. În privința asta, că am auzit că vor începe cu caietele speciale și alte suplimente, adică alte sute de lei”, ne-a declarat Viorica M., al cărei copil începe clasa I la Școala nr. 39.„În toată țara e aceeași practică!“Evident că pe buzele părinților, când vine vorba de astfel de inves-tiții, găsim întrebarea: „Da’ Primăria ce face cu taxele și impozitele noastre? De ce nu investește în școli?”. Răspunsul l-am primit din partea lui Ovidiu Tănase, șeful direcției de învățământ din cadrul RAEDPP Constanța: „În principal, noi ne ocupăm de buna funcționare a clădirilor, respectiv încălzire, curent, apă. Știm că mulți părinți se oferă să cumpere inventar nou atunci când intră copiii lor în clasa I, lucru care se întâmplă de altfel în toată țara. Dacă vreți să suporte Primăria și aceste investiții, ori se vor mări taxele și impozitele, ori directorii de școli vor fi mai atenți la cheltuielile pe care le fac. Pentru că nu este admisibil ca acum, pe timpul vacanței, să ajungem să plătim facturi de 2 miliarde lei la apă și nu mai spun ce facturi vin la telefoane. Am mai găsit o soluție împreună cu părinții, în sensul că le oferim materie primă și se ocupă ei de zugrăvitul clasei, pentru că, altfel, pe noi ne-ar ajunge 40 de milioane lei o clasă, din care 42% se duce la stat. Pe mine să mă trageți de urechi atunci când veți auzi de probleme cu căldura sau cu apa ori curentul!”.Va să zică, stimați părinți de clasa I, pregătiți-vă să puneți deoparte câteva sute de lei bune pentru a-i investi în învățământul românesc gratuit!