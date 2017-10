Cât îi costă pe părinţi luxul de a-şi trimite odraslele la studii în Europa

1

Basinile costa

Cine vrea sa invete, invata foarte bine si la universitatile din Romania. Daca vorbim de elite, de cercetare avansata in anumite domenii - in special inginerie, atunci e adevarat ca trebuie sa-ti petreci timp in laboratoarele de afara, dar aici exista un mare dar, daca esti in pozitia de a face astfel de cercetari, finantarea e asigurata fie din programe ale universitatii respective, fie din granturi europene, deci nu numai ca nu te costa, dar primesti si bursa. Nu ii vad in niciun fel vinovati pe copiii care toaca banii parintilor la pseudo studii in strainatate. Aproape jumatate din colegii de liceu au plecat la studii in strainatate pentru ca isi permit. Asta e motivul, nu dorinta de a invata, sa fim seriosi n-au decat cluburi si fumuri in cap. Vor afara din conformism, pentru ca e cool sa ai iphone, bmw, sa spargi banii in club si mai nou sa studiezi afara. Cam asa merg lucrurile, iar parintii daca au bani, bine totusi ca ii investesc in educatie, nu in cazinouri.