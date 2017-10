Cât de sigure sunt şcolile constănţene? Zeci de unităţi de învăţământ, fără protecţie împotriva incendiilor

Cât de sigure sunt școlile constănțene? Zeci de unități de învățământ, fără protecție împotriva incendiilor

Zilele acestea, ministrul Educației și prim-ministru interimar, Sorin Cîmpeanu, a venit în fața camerelor de luat vederi să spună că doar 7 la sută din unitățile de învățământ din România au autorizație de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Era nevoie de o catastrofă pentru a se cunoaște situația școlilor neautorizate.Dacă, inițial, doar 1.295 de grădinițe, școli și licee din România respectă în totalitate normele de Prevenire și Stingere a Incendiilor (PSI) din cele 19.000, ieri au mai apărut vreo 4.000. „În momentul când am anunțat că doar 7% dintre cele 18.799 de școli (...) au autorizație PSI și restul nu au, știți ce s-a întâmplat? La nivelul inspectoratelor școlare, în colaborare cu administrația locală - pentru că școlile sunt în sarcina administrațiilor locale -, a fost o mobilizare exemplară de a căuta acele avize PSI și au reușit să le găsească: de la 2.895, s-au înregistrat în baza de date până la 6.866. Încă aproape 4.000 de școli și-au adus aminte că au avize”, a declarat Cîmpeanu.La nivelul unităților constănțene de învățământ am remarcat că se fac permanent raportări pe site-ul oficial al Inspectoratului Școlar Județean Constanța cu privire la întâlnirile care au loc între elevi și reprezentații ISU, pentru o cât mai bună informare a celor din bănci cum să reacționeze în caz de situații de urgență.Din păcate, nu am putut afla de la Inspectoratul Școlar Județean Con-stanța o situație concretă a autorizărilor unităților de învățământ, deși prof. Gabriela Zoia Bucovală afirmase că se va întâlni cu comandatul ISU Dobrogea.Până la promisa întâlnire, am luat noi legătura cu locotenent colonel Dan Petrov, comandatul ISU Dobrogea, care ne-a furnizat următoarele informații. De la începutul anului și până în prezent au fost controlate 143 de unități de învățământ din județul Constanța, din care 23 aveau aviz de securitate la incendiu, 24 nu aveau, iar pentru restul nu s-a identificat obligativitatea solicitării obținerii acestui aviz. La nivel universitar, din cele șase instituții identificate având 24 de construcții, două aveau aviz, două nu aveau, iar pentru celelalte două nu s-a identificat obligativitatea. „Precizăm că acestea din urmă sunt concluziile de la momentul controlului. Din punctul nostru de vedere nu este o situație în care să ne panicăm!”, a mai adăugat lt. col. Petrov.Și pentru că, săptămâna viitoare, elevii și părinții Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” s-au mobilizat pentru un mare bal într-un club constănțean, l-am întrebat pe prof. Vasile Nicoară, director, dacă au și acordul conducerii unității școlare. „Am primit toate asigurările de la președintele Asociației de părinți, Constantin Vasilescu, că respectivul club are toate avizările necesare bunei funcționări. De altfel, paza va fi asigurată de numeroși bodyguarzi. Singura condiție pe care am încercat să o impunem este ca programul să fie mai scurt, respectiv între orele 16-22. Voi trimite mailuri tuturor părinților, cu care de altfel am și avut o ședință, în cadrul căreia le-am pus în vedere acest aspect. Nu puteam să nu acceptăm pentru că atât elevii, cât și părinții s-au pregătit pentru acest eveniment încă înainte de tragedia de la București”, a mai declarat prof. Nicoară.Și pentru că tot suntem la acest capitol, l-am întrebat pe prof. Nicoară cât ar costa autorizarea ISU. „Nu știu concret să vă spun, pentru că presupune angajarea unei echipe mai complexe, de arhitecți, dar ne-am interesat cam cât ar costa să amplasăm un paratrăsnet, care și acesta este prevăzut în condițiile de autorizare, și care ajunge undeva la 5.000 de euro”, a adăugat același interlocutor.Cu certitudine, autorizarea nu este o joacă de doi lei, tocmai de aceea ne întrebăm care vor fi consecințele acestor demersuri, dincolo de statisticile seci?