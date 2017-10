Cât de pregătiţi sunt profesorii din Constanţa: jumătate au picat Titularizarea

Cât de pregătiți sunt profesorii din Constanța: jumătate au picat Titularizarea

Ieri, o dată cu aflarea notelor la proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor didactice sau a catedrelor vacante ori rezervate, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a anunțat o rată de promovare relativ ridicată față de cea de la concursul pentru Defini-tivat (47,34%), respectiv de 74,30%, înainte de contestații, cu precizarea că note de 7 și-au asigurat doar 225 de candidați, adică mai puțin de jumătate din total.Ce-i drept, nu se compară nici candidații între cele două concursuri, deși, consultând listele oficiale afișate pe site-ul Ministerului Educației, aveam să descoperim și candidați pe catedre de Geografie, Chimie, Biologie cu note puțin peste 2 sau 3, la fel și mulți dintre cei care își doreau să se titularizeze ca educatori sau învățători. De reținut că toți aceștia se află deja la catedră pe perioadă determinată.Pe tranșe de note, așadar, doar 225 de candidați au obținut între 7 și 10, alți 351 de candidați obținând note între 5 și 6,99, deci care ar putea spera la unul din cele 1.390 posturi de suplinitori.Trei candidate au obținut nota 10, respectiv două candidate la disciplina Limba și literatura română și o candidată la Educație plastică.Una dintre candidatele de nota 10, Corina Frangulea, a terminat în urmă cu patru ani Facultatea de litere a Universității „Ovidius”, specializarea română-engleză, și de atunci a susținut în fiecare an acest concurs pe care l-a promovat cu note peste 9. „Am predat la Școala Gimnazială nr. 2 din localitatea Ovidiu și dacă până acum am preferat suplinirea, cred că de data aceasta a venit momentul să iau o hotărâre. Mă interesează un loc stabil și am aflat că ar exista la liceul tehnologic din localitatea Mihai Viteazul. Este o provocare pentru mine și în momentul acesta cred că aș fi dispusă să fac naveta, dar poate, cu timpul, voi reuși să mă transfer mai aproape de Ovidiu, unde și locuiesc”, a mai declarat prof. Frangulea. Întrebată cum i s-a părut concursul de anul acesta, având în vedere că s-a schimbat tipul de abordare, fiind introduse și conținuturi de specialitate, interlocutoarea ne-a declarat că a fost foarte mult de scris, chiar dacă au avut patru ore la dispoziție.Și azi se depun contestațiiChiar dacă proba scrisă a fost susținută la Colegiul „Mircea cel Bătrân”, Colegiul Național „Mihai Eminescu” și Liceul de Electrotehnică și Telecomunicații, contestațiile s-au depus la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța ieri, dar și astăzi, până în ora 15. Rezultatele finale urmează a fi publicate vineri, 24 iulie, tot la sediul ISJ Constanța.Candidații, care au obținut minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului, vor fi repartizați pe cele 165 de posturi pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în perioada 27-28 iulie.Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidații cu cel puțin nota 5 (cinci), atât la proba scrisă, cât și la proba practică sau inspecția specială în profilul postului vor fi repartizați pe cele 1.390 de posturi.