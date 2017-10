Cât de mult se scumpeşte viaţa de student constănţean

Cât de mult se scumpește viața de student constănțean

De săptămâna viitoare, celor peste 100.000 de elevi constănțeni întorși în bănci li se vor adăuga alți 30.000 de studenți care intră în noul an universitar 2014-2015.La Universitatea „Ovidius” din Constanța, noul an va aduce cu peste 2.000 de studenți mai mult în anul I și master, sub conducerea unui nou rector. Și dacă la capitolul taxe școlare s-a umblat „finuț”, nici taxele de cazare nu au scăpat de… corecturi.Repartizare computerizatăConform unei hotărâri a Consiliului de administrație al acestei universități, noile taxe majorate, pe lună, vor fi de 165 lei - pentru studenții de la „fără taxă”, și 280 lei - pentru studenții de la „cu taxă”.Capacitatea de 1.327 de locuri disponibile la Universitatea „Ovidius”, în cele patru cămine, a scăzut la 965, ea fiind repartizată astfel: Facultatea de Medicină Dentară - 46 locuri, Facultatea de Științe Economice - 86, Facultatea de Istorie și Științe Politice - 38, Facultatea de Farmacie - 29, Facultatea de Medicină - 143, Facultatea de Psihologie și Științele Educației - 56, Facultatea de Litere - 62, Facultatea de Educație Fizică și Sport - 39, Facultatea de Teologie - 129, Facultatea de Matematică și Informatică - 58, Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie - 40, Facultatea de Arte - 27, Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole - 61, Facultatea de Drept și Științe Administrative - 18, Facultatea de Construcții - 71, Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă - 53.Laurențiu Sârbu, director administrativ la Universitatea „Ovidius”, declara, zilele trecute, că una dintre modificările esențiale în repartizările de anul acesta este atribuirea locurilor în cămine printr-un sistem informatic pe baza unor criterii de ierarhizare bine stabilite, astfel încât factorul uman să aibă o intervenție cât mai mică.Trebuie precizat că scăderea capacității de cazare se datorează locurilor rezervate pentru anumite categorii de studenți sau cadre didactice.„Am încercat să mențin taxa, dar nu am putut!“Astfel și-a justificat neputința liderul studenților din „Ovidius”, Adrian Mîcă, cel care a participat la Consiliul de administrație și care a afirmat că, la calcularea creșterilor de 15 lei, respectiv 30 lei, s-au avut în vedere parametri precum utilitățile, salariile și alte „mărunțișuri” din perioada 30 septembrie 2013 - 31 iulie 2014.„De asemenea, un alt criteriu a fost și normarea în cămine în funcție de subvenția acordată de Ministerul Educației Naționale. Noi ne-am fi dorit să rămână aceleași tarife ca în anii trecuți, dar nu s-a putut. Urmează să vedem dacă le aprobă și Senatul”, a mai adăugat studentul Mîcă.Ultima zi de înscriere pentru cazare la Universitatea „Ovidius” este mâine, 23 septembrie, ora 16.Și la Universitatea Maritimă se modifică taxeleSpre deosebire de „Ovidius”, înscrie-rile pentru locurile din cele trei cămine ale Universității Maritime din Constanța s-au încheiat, peste o săptămână urmând să aibă loc repartizarea. În cazul studenților viitori navigatori, locurile în cămine vor fi plătite diferențiat pe cele trei „domicilii”, funcție de costurile pe care le presupune fiecare - Far, Centru și sediu Lac Mamaia.Prorectorul Cornel Panait declara că a fost nevoit să majoreze taxele de cazare și să introducă un „fond de rulment”, pentru că anul trecut mult prea mulți studenți au vandalizat camerele și și-au bătut joc de condițiile de cazare, „iar noi încercăm să ne păstrăm standardul de hotel, și nu de cămin!”, a explicat universitarul.