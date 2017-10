Cât de important sunt limbile străine, pentru copii

Marți, 26 septembrie, de la ora 11.00, Școala Gimnazială nr. 1 Mangalia organizează un spectacol dedicat Zilei Europene a Limbilor Moderne. Câțiva zeci de elevi de gimnaziu, din cadrul școlii, vor recita poezii în limba română, vor cânta cântece în limbile engleză, franceză și italiană și vor participa la un concurs de saluturi în diferite limbi europene. Sunt cuprinse în program, de asemenea, momente informative lingvistice și noțiuni de cultură generală.Spectacolul se va încheia într-o notă comică, doi elevi de clasa a VII-a interpretând roluri din piesa „Un pedagog de școală nouă”, de I.L. Caragiale. Spectacolul se va desfășura de la ora 11.00, în Sala Media (aflată în incinta Corpului A al școlii) și este organizat de un grup de profesori ai unității de învățământ.Ziua Europeană a Limbilor moderne este o manifestare care celebrează diversitatea lingvistică, multilingvismul și învățarea limbilor străine. Aceasta are drept obiectiv să atragă atenția publicului asupra importanței învățării limbilor străine și să îl sensibilizeze cu privire la existența și valoarea tuturor limbilor vorbite în Europa, încurajând învățarea lor. Manifestarea a debutat în anul 2001, an care a fost declarat de Consiliul Europei „Anul european al limbilor vorbite”. De atunci, în fiecare an, la 26 septembrie, în fiecare din cele 45 de state membre ale Consiliului Europei, se sărbătorește „Ziua limbilor vorbite”. În Europa se vorbesc 24 de limbi oficiale, dar există și peste 60 de comunități autohtone care vorbesc o limbă regională sau minoritară.