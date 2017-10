Cât de "bine" se trăia în comunism: amintiri din epoca de aur, la Constanţa

Cât de "bine" se trăia în comunism: amintiri din epoca de aur, la Constanța

Un studiu statistic care arată că 60-70% dintre tineri afirmă: „ce bine era în comunism“ a atras atenția cercetătorilor. Șeful CNSAS, Cristina Anisescu, coordonatorul proiectului, a afirmat, ieri, la Constanța, că aceste voci îngrijorează cercetătorii.Organizatoarea expoziției „Tinerețea mea în comunism Out of the Box” a subliniat că întotdeauna vom vorbi cu nostalgie despre trecut, indiferent în ce regim vom trăi, dar este important să ne amintim și faptul că viața pe timpul lui Ceaușeascu era supravegheată, controlată. Tânărul era sancționat, dacă vocea lui se făcea auzită. Dorința de a ieși din cutia neagră, de a căuta niște răspunsuri și nu de a funcționa cu aceleași metehne ale trecutului, cu mica șpagă sau cu niște principii pe care putem să le strivim ușor sub călcâi, acestea sunt doar câteva dintre mesajele expoziției.O cameră reconstituită din obiectele specifice de apartament din timpul “epocii de aur” se găsește la parterul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie.. Aglomerația de obiecte ne vorbește despre trecutul comunist: masa de sufragerie, acoperită cu un milieu, pătura de pat, cu pătrățele, televizorul sport, pick up-ul, cravata de pionier, sticlele de lapte, penarul, călimara cu cerneală, discurile de muzică ușoară și povești, ibricul, fierbătorul, insignele, un perete cu ziarele anilor ’80, un altul cu fotografii alb-negru, o hartă mică cu Eforie, toate acestea vin să ne reamintească de „epoca de aur”. În surdină se aud cântece din anii ’70-’80. Camera vorbește despre interdicțiile vremii, excesiva vigilență de a nu vorbi mai mult decât trebuie, cu telefonul acoperit cu perna, presupunând că există un microfon, cu emisiuni radio și TV dedicate „împlinirilor mărețe ale Epocii de Aur”, cu „Europa Liberă” ascultată pe ascuns, dar fără a uita de micile bucurii ale tânărului de atunci, plăcerea de a asculta un Bob Dylan, Pink Floyd sau Jimi Hendrix.Cutia PandoreiLa rândul său, Andrei Galiță, consilier CNSAS, a vorbit despre muzica acelor vremuri. Muzica pentru generația lor era purtător de mesaj. Tânărul asculta Roșu și Negru, Phoenix, Iris, Sfinx etc.Phoenix, în anii ’70, și Iris, în anii ’80, erau exponenții muzicienilor care au avut nenumărate «meciuri» cu securitatea. În anul 1971, Ceaușescu a impus artiștilor ca sursa de inspirație să fie de aici, din zona folclorică, și așa a luat naștere etno rock-ul. Presiunea asupra acestor trupe a fost atât de mare încât au părăsit țara, Nicu Covaci mai întâi, apoi, în anii ’80 cei de la IRIS au fost interziși. Li s-a sugerat să se dea la fund. Membrii Phoenix au fugit în niște boxe, înghesuiți: au stat 48 de ore până au părăsit granița, în cutii, nu cu pașaportul în mână.Și prof. univ. dr. Marian Cojoc, de la Facultatea de Istorie și Științe Politice a Universității „Ovidius” a vorbit despre epoca abnegației: „Este o cutie a Pandorei, exista riscul ca pe fundul acestei cutii să nu mai găsim nici măcar speranța”.Un amănunt îți șunta întreaga viațăExpoziția face o incursiune în atmosfera României comuniste, dar aduce în discuție și o serie de teme legate de această perioadă. „Această istorie s-ar putea întoarce oricând într-o formă extrem de subtilă și cu alte criterii de a funcționa. Este o formă de a duce și de a prelucra trecutul astfel încât tânărul să se interogheze și să caute la rându-i niște răspunsuri personale, în datele pe care le are, în obiceiurile lui, ale familiei, și nu să ajungem să le sancționăm așa cum se întâmpla odinioară”, a declarat Anisescu.Informația se transferă încet-încet și dintr-odată te trezești cu un adult care funcționează aidoma cu maturul din trecut, cu aceleași standarde, cu același chip. Anisescu a vorbit despre ușurința cu care puteai fi sancționat, cu care puteai fi exmatriculat pentru că erai rebel și aveai un jeans tăiat sau plete: „Mii de elevi au fost exmatriculați! Viața lor a fost distrusă doar pentru faptul că au avut curajul să își exprime punctul de vedere. Un amănunt de genul acesta îți șunta întreaga existență. Realitatea despre acea epocă trebuie prezentată cât mai fidel, înțelegând poveștile, de ce trebuie să vorbim despre perioada respectivă, nu pur și simplu intro-ducând o oră de istorie. Copiii trebuie să înțeleagă procesele, care e normalitatea într-o societate de azi”.Expoziția va fi deschisă până la data de 17 iulie, putând fi vizitată între orele 9 - 17.