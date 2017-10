Cât costă un bilet la concertul LADY GAGA

Biletele pentru concertul Lady Gaga, ce va avea loc pe data de 16 august, pe Național Arena, au fost puse în vânzare pe myticket.ro și în rețeaua magazinelor Diverta. Prețurile variază în funcție de distanța față de scenă și dacă alegi să stai în picioare sau pe scaun.Astfel, cel mai ieftin bilet costă 150 de lei, iar cel mai scump ajunge la 695 de lei. Biletele în picioare, din zonă Gazon A, cele mai apropiate de scenă, costă 345 de lei, iar în zona Gazon B, costă 150 de lei. Pentru locurile pe scaune, prețurile biletelor sunt 185, 245, 275, 315, 325 și 475 de lei. Pentru cei mai pretențioși, va exista și un număr limitat de bilete la tribuna oficială, cu locuri pe fotolii din piele, la prețul de 695 de lei.Turneul Lady Gaga „Born This Way Ball” a debutat pe 27 aprilie, în Coreea de Sud, iar concertul din România este cel de-al doilea confirmat din turneul european, după cel din Bulgaria, acestea fiind de altfel singurele țări din sud-estul Europei unde a ales să cânte excentrica interpretă. „Born This Way Ball” este cel de-al treilea turneu din cariera artistei și primul programat după „The Monster Ball” (2009- 2011).