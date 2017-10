Câştigătorii Trofeului „Mamaia Copiilor“ au donat premiul sinistraţilor

Câștigătorii Trofeului „Mamaia Copiilor“ au donat premiul sinistraților

„La revedere, Mamaia Copiilor 2011!”. Cu acest bun rămas s-a încheiat și ultima seară a celei de-a X-a ediții a Festivalului Național de Creație și interpretare „Mamaia Copiilor” 2010, semn că actorul Liviu Manolache nu va stinge flacăra aprinsă de tatăl său în urmă cu 10 ani. Indiferent de sacrificiu. Pentru că realmente a făcut un efort supraomenesc, soldat chiar și cu o internare în spital, să-l organizeze și în acest an, când despre toate celelalte festivaluri de la Mamaia se vorbește la trecut. Străda-niei sale i s-a alăturat inimosul director al Casei de Cultură din Constan-ța, Gheorghe Ungureanu, fericit că și de această dată a fost de ajutor. Trofeul ediției a fost câștigat la secțiunea creație de cântecul „Muzica e viața mea”, compozitor Nicolae Caragia, text Daniela Doroftei, interpretă Alexandra Ruge, iar la secțiunea de interpre-tare, de grupul „Stars of Music” din Iași. Ambii câștigători au fost răsplătiți cu câte un videoclip în valoare de 3.000 euro, ce urmează a fi realizat de Estrada TV, dar și cu mobilă oferită de un sponsor constănțean. Grupul ieșean a decis să doneze premiul unei familii de sinistrați din județul de origine. Ediția din acest an a fost marcată și de un moment mai puțin plăcut, chiar în seara jurizării, când, conform celor afirmate de președintele juriului, Adrian Păunescu, acesta a decis să demisioneze ca urmare a discuțiilor avute cu Olimpia Urs, reprezentanta Ministerului Culturii și Patrimoniului Național. „Lipsesc de la marele trofeu interpreții singulari, iar la creație sunt premii pentru niște melodii pe versuri foarte slabe. Am încurajat la Cenaclul Flacăra valori care s-au confirmat, iar acum vine o fată de la un minister și-mi dă sfaturi cum e făcută creația? În cele din urmă, am renunțat la demisie în memoria lui Aurel Manolache, care s-a purtat ca un gentleman cu mine, ca de altfel și actualii organizatori. Consider că e o greșeală să comparăm un grup care este fatalmente mai semnificativ, mai expresiv, cu un solist, care nu oferă același show”. Unul dintre cele mai emoționante momente, intitulat „Lumea amintirilor”, a urmat conferirii post-mortem a diplomei de excelență lui Aurel Manolache, de către Radio România Regional, pentru promo-varea artei în rândul copiilor. Premiul special „Cuget Liber” a ajuns la Brașov La doar 6 ani, Adrian Ștefan Ivan promite să devină o vedetă a muzicii ușoare românești, motiv pentru care am considerat că merită promovat. El a primit din partea ziarului „Cuget Liber“ o cameră foto. Micuțul de grupă pregătitoare este la prima participare pe scena Festivalului „Mamaia Copiilor” și a interpretat melodia „Magicianul”. Are, însă, în palmares câteva alte premii, ultimul fiind obținut la Festivalul „Delfinul de Aur” de la Năvodari. Mai merită menționat faptul că singura constănțeancă premiată la secțiunea de interpretare, Ioana Veronica Ciornei, este beneficiara de anul trecut a premiului special „Cuget Liber” pentru interpretarea melodiei „Cuvântul MAMA”. Semn că avem intuiție.