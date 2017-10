Casa Hrisicos, imobil cu proprietar fraudulos (galerie foto)

În 1900, pe colțul de N-V al Pieței Ovidiu se construiește Casa Hrisicos, urmând planurile arhitectului francez L. Givért, care semnează la Constanța un edificiu de referință. Istoricul imobilului este prezentat de dr. Doina Păuleanu, în volumul II al lucrării „Constanța 1878 – 1928", (editura Arcade, 2006): „Elaborând planul casei Hrisicos ca imobil de legătură și element ordonator al unui spațiu nodal, Givért oferă, fără a-și fi propus un asemenea obiectiv și fără a anticipa, o contrapondere a viitoarelor edificii de sorginte și influență vieneză. În momentul proiectării, edificiul forma colțul străzilor Traian și Pescarilor, această din urmă dispărând în timp, dar frontul ei nordic s-a păstrat, reînnoit nu neapărat în bine; imobilul a rămas pe panta ușor ascendentă a pieței, dobândind unghiuri pers-pectivale tot mai atractive și mai avantajoase” (p. 383). Există o mențiune despre Gheorghe Hrisicos încă din 1894, când acesta dorește „a face un pavilion de scânduri în curtea prăvăliei sale din strada Plevna – atunci orașul de sus” (p. 394). Despre Gheorghe Hrisicos mai aflăm, din volumul menționat, că a fost amestecat într-un scandal financiar, ziarele vremii consemnând afacerile sale cu „Banca de Scont” din Constanța, Hrisicos fiind supranumit „escrocul bancher din Constanța”. Pe 26 noiembrie 1900, gazetele anunțau: „Un nou crach financiar a isbit piața Constanței. Gh. Hrisicos, care făcea aici pe bancherul, dintr-un simplu băiat de prăvălie acum câțiva ani, ar fi dispărut cu totul din oraș dice ru-moarea publică destul de înfier-bântată, escrocând sume mari de bani de la diferiți negustori; comp-tabilul său, un anume Goldman, a fost depus aseară” (extras din ziarul „Constanța”, preluat de dr. Doina Păuleanu la pag. 394). Hrisicos este predat autorităților române și este ținut în arest preventiv la Constanța. În căptușeala hainei i s-au găsit 8.000 lei, iar în pălărie câteva ruble: „Pecât se vorbește, el este de o perversitate adevărat banditească la interogatoarele ce i se ia - făcând acum o afirmațiune și apoi negând’o peste câte-va minute, sau denaturând’o în scop de a încurca pe judele instructor în investigațiunile sale. A fost pus în costum de pușcăriaș”, scria ziarul „Informațiuni”, citat în volumul menționat, pag. 395. Procesul se judecă tot la Constanța, Tribunalul condamnându-l pe Hrisicos pentru „bancrută frauduloasă” la doi ani de închisoare, ca și pe complicele său, P. Conția. În ciuda scandalului, renumele localului deținut de Hrisicos se păstrează. Fapte cotidiene demne de consemnat sunt redate de cunoscutul ziarist constănțean „versificator de ocazie și bună dispoziție”, Constantin N. Sarry: „Când Petre Grigorescu, în pusta dobrogeană / Planta salcâmi cu stânga, ținând în dreapta pana, / Pe când Vulcan Petrache, biet Picurar din Pind, / Ca un second Ovidiu, sfios, duios, tânjind, / Cu-ale lui Lirice și Pontice ritmate / Desțelenea ogorul Dogrogei agramate… Pe când Ioan N. Roman cu maistrul Caragiale / Și Barbu Delavrancea dădeau pe gât ocale, / Chihlimbariu de Samos, borco de Tenedos, / În odăița scundă din colț la Hrisicos / Punând modești la cale nu numai Poesia / Și Proza românească – ci însăși România” (p. 398). De mai multe ori, Casa Hrisicos a fost sediu de bancă. Pe 7 noiembrie 1923, la rubrica „Informațiuni” a ziarului „Dacia”, se anunța: „În sala din fund a bodegei Georgeopol de sub localul Băncii Constanța din Piața Independenței, apreciatul pictor Steurer a deschis o valoroasă expoziție de pictură” (p. 401). În octombrie 1924 se redeschide restaurantul Hrisicos, sub direcția restauratorului A. Georgepol. În 1927, ziarele anunțau: „Cu o solemnitate deosebită a avut loc, de Sf. Ștefan, jubileul de cinci ani de la înființarea Băncii Populare Steagul Dobrogei, care și-a mutat sediul în casa Hrisicos” (p. 401).