Casa de Cultură, scena marilor evenimente ale Constanţei. Ce surprize ne aşteaptă în 2017

Interviu cu Gheorghe Ungureanu

Casa de Cultură, scena marilor evenimente ale Constanței. Ce surprize ne așteaptă în 2017

Toate instituțiile culturale constănțene au tras cortina în așteptarea sărbătorilor, după un an 2016 plin, în care fiecare și-a „justificat” activitatea prin acte artistice rămase în sufletele spectatorilor ca evenimente memorabile.Pentru conducerea Casei de Cultură a Sindicatelor anul 2016 a fost unul foarte bun, directorul Gheorghe Ungureanu afirmând că satisfacția cea mai mare i-au oferit-o premierele aduse pe scenă special pentru spectatorul constănțean. Dar și cei peste 10.000 de copii care au luat loc în fotolii pentru a se bucura de spectacolele aduse special pentru ei, câte trei-patru pe zi, cu trupe de la București. „Este foarte important pentru ei să vină la un spectacol, nu numai pentru rolul cultural educativ, dar și pentru comportamentul lor viitor. Dacă la început sunt ca un roi de albine, prinși de subiectul piesei, se potolesc”, afirma directorul. Care a continuat: „Dacă în primăvara lui 2016 abia se dezmorțeau constănțenii spre sălile de spectacol și eram dezamăgit, începând din luna septembrie am avut spectacole pe toate gusturile, și mai scumpe, și mai ieftine, dar fără dramă, pentru că destul trăim o dramă, ce rost mai are să invit constănțenii la asemenea reprezentații. Am adus acum câțiva ani o comedie amară - «Sinucigașul», cu Dan Puric, și au plecat triști spectatorii”, afirma în debutul interviului directorul Ungureanu.- Să înțelegem că s-au specializat și gusturile publicului de la Casa de Cultură?- Păi, în 2015, pentru prima dată Fuego cânta cu toate biletele vândute, dar am avut surpriza ca și acum, în prag de sărbători, să se întâmple același lucru, cu toate că mai fusese și acum câteva luni. Pentru că și el, ca și Ștefan Hrușcă au fanii lor, mulți constănțeni venind la ambele concerte și afirmând că nu simt sărbătorile dacă nu bifează și aceste două evenimente la final de an.Cum la fel se întâmplă și cu admiratorii lui Tudor Gheorghe. Recunosc că nu mă așteptam ca la acest al doilea concert, intitulat „Tot degeaba“ să existe o atât de mare solicitare, după ce în septembrie a fost la Constanța cu „Toamna simfonică“. Așa încât după ce a fost la Craiova, a venit la noi și apoi la Sala Palatului cu acest extraordinar spectacol protest, în care vorbește despre toată clasa politică din România. La finalul spectacolului, Tudor îmi povestea că înainte de 1989 recita poezii și era avertizat s-o lase mai încet și să evite, de data aceasta el le-a compus, inspirat de speranța deșartă a poporului în mai bine.Chiar și Dinu Iancu Sălăjan a fost foarte bine primit de public cu ale sale colinde, dar și cântece populare. De asemenea, m-am bucurat să pot aduce în fața con-stănțenilor marele cor al Armatei Roșii, deși reprezintă un gen mai aparte.Apreciat cu zeci de minute de aplauze a fost și spectacolul de balet „Lacul Lebedelor”, al companiei din Sankt Petersburg. Chiar dacă a fost piperat biletul, am avut aproape 600 de spectatori care au plecat încântați de ceea ce au văzut. Și atunci ne încărcăm și noi cu energie pozitivă și cu curajul de a mai aduce astfel de producții grandioase.- Ați reușit să oferiți și spectacole cu intrare gratuită?- Am descoperit la persoanele vârstnice o dorință extraordinară să vină la spectacole, mai ales că s-au săturat de tot ceea ce văd la televizor. Mi se rupe sufletul când întreabă cât costă biletul și bat în retragere pentru că nu-și permit și tocmai de aceea sunt spectacole la care promovez oferta specială „doi pe un bilet”. Mi-a părut foarte rău că la spectacolul dedicat memoriei interpretului Aurelian Ion Preda - și la care au participat 16 invitați - nu am putut să răspundem solicitărilor extrem de numeroase.De Sfântul Andrei am avut un spectacol extraordinar, de peste trei ore, cu Corala Armonia și Fanfara Armatei, la care intrarea a fost liberă.Cât despre spectacolul dedicat persoanelor vârstnice, la care i-am avut invitați pe Irina Loghin, Fuego și Corina Chiriac, am apelat la sprijinul Primăriei Constanța, care nu a putut răspunde solicitării. Dar l-am contactat pe Romeo Tecău și l-am întrebat dacă nu poate Horia să ne ajute în organizare. A fost extraordinar de încântat, chiar a și fost la spectacol, în ciuda faptului că era cu piciorul în ghips. Primăria a promis că se gândește pentru anul 2017 să organizeze spectacole la care persoanele vârstnice să intre cu tichete valorice asemănătoare celor pentru alimente.E adevărat că și biletele sunt piperate, dar și cheltuielile sunt foarte mari. Încerc să suplinesc cu campaniile de oferte „doi pe un bilet”, dar nu pot nici să rămân cu cheltuielile neacoperite. Câteodată nici nu mai iau chirie și au fost spectacole cu bilete mai ieftine decât la București.Noi nu funcționăm la fel ca Teatrul de Stat, care a putut oferi spectacole gratuite pentru că este instituție bugetară, în subordinea Consiliului Județean. Acolo sunt bani publici. La Casa de Cultură nu-mi permit așa ceva, chiar dacă, spre exemplu zilele acestea, pentru unele serbări chiar nu primim niciun ban. Aici orice bec ce se aprinde, ca-ntr-o casă, e consumator… Suntem 13 angajați, avem salarii de la minim pe economie puțin mai sus cu bonuri de masă și stăm de dimineață până noaptea. Cel puțin de toamna până primăvara e foc continuu.Eu niciodată nu am vrut să transform Casa de Cultură în altceva și am încercat să aduc spectacole de calitate, premiere, pentru că nu poți păcăli publicul constănțean. Am închegat prietenii cu actorii, directorii teatrelor, impresari și mă sună sau îi sun eu când văd programările de la Sala Palatului. Cum s-a întâmplat și cu baletul pe gheață, care a rămas în istoria Con-stanței. Și nutresc speranța să-l mai aduc încă o dată, pentru că nimeni nu s-a așteptat să iasă atât de grandios. Chiar dacă atunci Casa de Cultură nu a câștigat nimic, dar au câștigat constănțenii care au văzut ceva cu totul deosebit. Am avut două săptămâni în care nu am putut să dorm din cauza grijilor pe care mi le-am făcut.- Ce pregătiți pentru 2017?- Pe 28 februarie va reveni Tudor Gheorghe, cu „Îndrăgostiți fără noroc”, în premieră. Apoi, pe 1 martie, o altă premieră, cu comedia „Toc Toc”, urmată, pe 2 martie, de concertul lui Mihai Trăistariu, care își lansează albumul „Cât de frumoasă ești”. Și îmi doresc să readuc „Cazacii zburători” care au impresionat publicul în anul 2007 cu săbiile din care săreau scântei. Deja am pus biletele în vânzare și cunoscătorii au cumpărat deja. Pe 4 martie copiii vor putea veni la „Frozen” și sper ca după Crăciun să pun biletele în vânzare, de la 50 lei la 180 lei. Iar dacă vor fi cerințe multe îl vom reprograma și pe 5 martie. Apoi va reveni Ștefan Bănică, de data aceasta cu o comedie în premieră - „Jack și femeile lui”. Și Festivalul „Mamaia Copiilor” se va ține tot aici, cu tot cu preselecții. La fel ca și „Steluțele Mării”.xxxÎn final, Gheorghe Ungureanu a ținut să ureze tuturor constănțenilor un an nou mai bun, plin de sănătate și de încredere că la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța vor găsi mereu clipe de relaxare la spectacole de calitate.