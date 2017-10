Casa Alleon din Constanţa, „ruina de lux“ din Peninsulă

Casa Alleon din Constanța, „ruina de lux“ din Peninsulă

În anul 1881, Jean Gerard Alleon l-a adus, la Constanța, de la Constantinopol, pe arhitectul grec Pelopidas D. Couppa, dorind ca acesta să îi construiască o clădire. La data de 6 octombrie 1882, procuratorul lui Alleon, Isac A. Seni, a solicitat o aprobare pentru o construcție cu un singur etaj. Din planurile prezentate în premieră, a reieșit o construcție elegantă, care se remarcă prin sugestiile stilistice ale coloanei dorice, folosită monumental la intrare. Clădirea avea o bază solidă, care se găsea în bosajul soclului. În trecut, cele patru ferestre dispuse într-o simetrie riguroasă aveau ancadramente în relief. Al doilea plan al clădirii datează din 25 martie 1883, în acest plan fiind recunoscute elementele viitoarei fațade cu turn. Astfel, planul din 1882 a fost înlocuit de cel din 1883. Cele două coloane de la ușă și toate colonetele de la ferestre au fost transformate în ancadramente dreptunghiulare. Imobilul a fost etajat, iar numărul de ferestre a devenit impar, cinci. Sub cornișa ferestrelor, se află capiteluri adosate ce sugerează coloana inițială. Fațada către mare se prelungește la ambele nivele cu o travee din piatră înzestrată cu câte o fereastră dreptunghiulară simplă. După o comparare a planurilor, se poate observa suprimarea unui etaj și dispariția porticului redus la câte o coloană portantă în colțurile fațadei principale de pe strada C.A. Rosetti. Ultimul plan al acestei clădiri, datat la 29 august 1883, a inversat cele două proiecte astfel încât clădirii concepute inițial doar cu subsol și parter, etajată și extinsă cu traveea laterală, să i se suprime baza și să i se schimbe forma pentru a deveni turn suspendat. Se mai numește și „casa engleză”, fără nicio acoperire faptică sau anecdotică, și este alcătuită în totalitate din piatră de talie. Are o construcție în stil eclectic cu elemente victoriene și de gotic venețian, și cuprinde demisol, mezanin, etaj și o mansardă parțială. Are două fațade principale care sunt formate din două părți distincte. Fațada dinspre Aleea V. Canarache are un stil asimetric în partea stângă cu un balcon de colț în stil venețian, iar în dreapta o mansardă cu fronton.