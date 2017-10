Cartea latinistului Ştefan Cucu, lansată post-mortem

Cartea latinistului Ștefan Cucu, lansată post-mortem

Cu puțin timp înainte de a muri, binecunoscutul scriitor, latinist și profesor universitar Ștefan Cucu stabilise cu directorul Bibliotecii Județene „I.N. Roman”, Corina Apostoleanu, ca, în luna octombrie, să își lanseze romanul „Cântărețul tandrelor iubiri. Viața lui Publius Ovidius Naso”.Din nefericire, acest lucru nu i-a mai fost permis, el suferind, între timp, un infarct ce i-a fost fatal. Tocmai de aceea, persoanele apropiate s-au gândit să facă posibilă această dorință a lui Ștefan Cucu, lansarea cărții având loc, vineri, la sediul bibliotecii. Despre lucrare, au vorbit Ovidiu Dunăreanu, Olimpia Varga și Corina Apostoleanu.Volumul „Cântărețul tandrelor iubiri: Viața lui Publius Ovidius Naso”, apărut în vara acestui an, este ultimul roman pe care latinistul, universitarul, scriitorul, omul de cultură Ștefan Cucu l-a publicat.„Marele poet latin exilat la Tomis a constituit una dintre preocupările de maximă importanță pentru autor, astfel că, de-a lungul vieții, a publicat multe articole cu caracter științific despre Publius Ovidius Naso. În anul 1997 a apărut, la aceeași editură, Ex Ponto, cartea «Publius Ovidius Naso și literatura română». Practic și în alte volume dedicate literaturii latine și influenței acesteia asupra culturii europene, Ștefan Cucu a comentat opera lui Publius Ovidius Naso. Considerat un latinist de marcă, el a marcat, prin activitatea sa didactică, formarea profesională a multor generații de elevi, de la Colegiul Național «Mircea cel Bătrân» și studenți de la Universitatea «Ovidius». De asemenea, el a lucrat și la Biblioteca Județeană «Ioan N. Roman» Constanța, la compartimentul de Colecții speciale - carte rară. Ștefan Cucu prețuia documentele, cartea, în general, iar volumul «Arheologia și istoria veche a Dobrogei. Bibliografie selectivă adnotată», din anul 1985, constituie rezultatul cercetărilor sale, de când lucra la bibliotecă. Eu am colaborat cu el la realizarea lucrării «Literatura în Dobrogea. Dicționar biobibliografic». Din nefericire, am discutat despre continuarea acestui proiect, dar acesta nu s-a mai putut materializa. Acum ni-l amintim ca pe un foarte bun coleg, un pasionat iubitor de carte și bibliotecă și un atent observator al lumii culturale constănțene și naționale. Prin cărțile și articolele publicate de-a lungul timpului, prin activitatea sa didactică îndelungată rămâne unul dintre reperele culturale ale spațiului dobrogean”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Corina Apostoleanu.