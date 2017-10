Cartea "Cronica vieții mele" de Bob Dylan, lansată la Târgul Gaudeamus

Cartea autobiografică "Cronica vieții mele" - Bob Dylan (volumul întâi) a fost lansat duminică la standul editurii Humanitas de la Târgul Gaudeamus."Este singura carte de proză pe care a scris-o Bob Dylan. E un mare talent, așa cum e un mare muzician și un mare poet, păcat că nu a scris mai mult", a afirmat Denisa Comănescu, coordonatorul colecției "Raftul Denisei", în cadrul căreia a apărut volumul, citează Agerpres.De asemenea, scriitorul Dan C. Mihăilescu a apreciat că romanul "poate fi citit și văzut ca un roadmovie". "Este o carte a unui tip făcut să lupte cu establishmentul, făcut într-un dispreț față de mainstream, un om care știe să-i admire pe James Dean, pe Fidel Castro, pe Simon Bolivar, dar care e fascinant de Machiavelli", a apreciat Dan C. Mihăilescu.Dan Silviu Boerescu, traducătorul cărții, a fost de părere că aceasta este mai aproape de o "ficțiune autobiografică" care "răstoarnă" tot ceea ce se știe despre Bob Dylan.Bob Dylan, cântăreț, compozitor, scriitor și artist plastic, pe numele său Robert Allen Zimmerman, s-a născut pe 24 mai 1941 la Duluth, Minnesota.Opera sa scrisă include, alături de proza poetică "Tarantula" (1971), și "The Definitive Bob Dylan Songbook" (2001), cartea de memorii "Forever Young" (2008), "The Lyrics: 1962-2001)" (2004).Discografia sa cuprinde până în prezent 36 de discuri originale, cărora li se adaugă numeroase înregistrări live și compilații, scrie Agerpres.