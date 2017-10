Premieră cinematografică la Cityplex Tomis Mall

Cartea care a inspirat filmul „Lindenfeld. O poveste de dragoste“

Actorii Victor Rebengiuc, Victoria Cociaș, Mircea Diaconu și Ion Caramitru fac parte din distribuția celui mai recent lungmetraj al regizorului Radu Gabrea, „Lindenfeld. O poveste de dragoste”, care va avea premiera în cinematografele românești pe 20 iunie, iar la Constanța în Cityplex Tomis Mall.Întrebat cum a descoperit povestea filmului, Radu Gabrea a povestit: „Eu am citit cartea lui I.T. Morar și mi-a plăcut foarte mult povestea, sâmburele ei. Prima versiune de scenariu a fost făcută de Lucian Dan Teodorovici și Florin Lăzărescu, amândoi scriitori. Acea versiune avea pentru mine, din punct de vedere cinematografic, o problemă. Fiind o poveste de mare amploare, cu 10-12 personaje, ca să funcționeze, ar fi trebuit să am 12 actori de talia lui Diaconu. Nu se putea realiza așa. Atunci am fost nevoit să reinventez o restructurare a poveștii - aici fiind aportul scenaristului Adrian Lustig - și ea sună cam așa: plecând de la acest sat ruinat din Banat, băiatul bogătașului vrea să-i facă tatălui său un sat nou, ca să-i dea un cadou de ziua lui”, declara regizorul.Pentru „Lindenfeld. O poveste de dragoste”, Gabrea a adus foarte mulți actori de pe scena teatrului. Radu Gabrea a spus că o mare parte din rolurile secundare au fost jucate de tineri actori de la Timișoara.Pe lângă distribuție, lungmetrajul are și o coloană sonoră excepțională. Este vorba de compozitorul german din secolul al XVII-lea Johann Pachelbel (unul dintre profesorii lui Johann Sebastian Bach) și al său celebru „Canon în D Major”, piesă care în film apare în mai multe interpretări, cântată la mai multe instrumente.Povestea are loc în satul Lindenfeld (în Munții Semenic, lângă Caransebeș), o așezare de șvabi, deportați de regimul comunist în Siberia, sat care acum mai are un singur locuitor.