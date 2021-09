Caroliştii au sărbătorit 20 de ani de diversitate lingvistică

Astăzi s-au împlinit 20 de ani de când se celebrează, la inițiativa Consiliului Europei, începând cu 2001, Ziua Europeană a Limbilor, o ocazie de a promova plurilingvismul și de a evidenția diversitatea culturală și lingvistică.În acest context , sunt organizate o multitudine de activități, de o mare varietate și mii de elevi sunt implicați, în această zi în proiecte pline de culoare și imaginație. Cei 800 de milioane de locuitori din 47 de state membre ale Consiliului Europei sunt invitați să învețe mai multe limbi, la orice vârstă, atât la școală, cât și în afara ei. Convins că diversitatea lingvistică reprezintă cheia unei mai bune comunicări interculturale și că este unul din elementele principale ale bogatului patrimoniu cultural al continentului, Consiliul Europei încurajează plurilingvismul în Europa.Și anul acesta, după cum ne-a informat prof. Mihaela Postelnicu, elevii Colegiului Comercial „Carol I” Constanța, coordonați de profesorii de limba franceză, prof. Elena Roadideal și prof. Camelia Țuglea și de profesorii de limba engleză, prof. Corina Dragomir, prof. Răzvan Cernica, prof. Cristina Dumbravă și prof. Oana Florea, au participat la activități care au vizat înțelegerea interculturală, promovarea diversității lingvistice a Europei, menținerea și cultivarea acesteia.Cu această ocazie a fost creat un curs cu numele evenimentului pe platforma Google Classroom, au fost distribuite materiale informative, informaţii despre semnificaţia zilei. Materialele trimise de elevi având ca temă «La Journée européenne des langues 2021/ European Day of Languages 2021» (afişe, prezentări PPT, logo-uri pentru concurs, poezii, cântece, dansuri) au fost postate pe un padlet dedicat evenimentului. Numeroși elevi au răspuns la sondaje în menti.com precizând ce limbi europene preferă și care este cuvântul lor preferat din limba franceză sau engleză. Au fost realizate și interviuri stradale având ca temă cunoașterea unei limbi străine. Elevi ai colegiului au participat și la concursul de logo-uri pentru tricoul oficial dedicat Zilei Europene a Limbilor 2022, concurs organizat de Consiliul Europei. Un alt concurs, ludic de data aceasta, implicând comunicare și mișcare, a fost organizat pe terenul de sport al colegiului, elevii implicați, grupați în echipe, răspunzând la 30 de întrebări formulate în cinci limbi. Fiecare răspuns corect permitea echipei să înainteze și să se îndrepte spre victorie. Surpriza acestui an a constituit-o le Grand Gâteau pour le 20e anniversaire de la Journée Européenne des Langues, un tort Papanaş pregătit de elevii de la clasa a X-a înv. prof., sub îndrumarea dnei prof. Laura Leţa, pentru a participa la un concurs organizat de Centrul European al Limbilor Străine.„Felicităm toți elevii participanți, le mulțumim pentru entuziasm și implicare și pentru faptul că au răspuns provocărilor creativ și rapid!”, au dorit să transmită prof. Elena Roadideal și prof. Camelia Țuglea, două dintre coordonatoarele acestei frumoase acțiuni, așa cum se poate observa și din fotografiile puse la dispoziție.