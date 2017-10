CARGO, concert în DOORS. Câștigă o invitație de două persoane!

4

Cargo

Poate daca ploaia s-ar opri As mai prinde-o zi de soare pana vom muriii, asa Cum ne-a foost scriis Suparat sunt doamne iar N-am o carciuma sa-nec amaru Beau, aapa plata... Ca nu am baaanii... Ploua inceet inceet De viata-mi este dor Mai am putiin si mor Imi e dor Nu astept, Al lumii sfarsit sa vina Ca eu vreau De Sarbatori sa petrec Sa petreec Pana uit de mine Poate prind ziua de maine Daaar, nu vreaau saa moooor Poate daca ploaia s-ar opri As mai prinde-o zi de soare pana vom muriii, asa Cum ne-a foost scriis Suparat sunt doamne iar N-am o carciuma sa-nec amaru Beau, aapa plata... Ca nu am baaanii...