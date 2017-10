Care sunt planurile imediate ale rectorului Dănuţ Epure

Care sunt planurile imediate ale rectorului Dănuț Epure

În cadrul ultimei ședințe a Senatului Universității „Ovidius” din Constanța, rectorul prof. univ. dr. Dănuț Tiberius Epure a prezentat darea de seamă cu prilejul împlinirii unui an de mandat. Rectorul a realizat un scurt bilanț al activității manageriale - măsuri pe linie educațională, de creștere a calității în universitate și a vizibilității instituției de învățământ superior, protocoale, conferințe, întâlniri cu personalități naționale și internaționale. Este vorba despre investiții numeroase, în special la spațiile destinate studenților, modernizarea Sălii Senatului la standarde europene și înființarea sălii Consiliului de Administrație, investiții necesare pentru o universitate care își reclădește patrimoniul.Dezvoltarea și reorganizarea Bibliotecii Universității, achiziționarea unei tipografii digitale, realizarea unui număr semnificativ de acorduri și protocoale cu importante instituții de învățământ superior și cu agenți economici se înscriu în bilanțul primului an de mandat. O altă realizare importantă a fost elaborarea de regulamente interne adaptate cerințelor actuale ale Legii Educației și în conformitate cu planul managerial al conducerii universității și cu specificul instituției, iar punctul forte a fost admiterea 2012, cu o creștere cu 3% a numărului de studenți înmatriculați față de anul 2011, ca urmare a unei ample campanii de promovare a ofertei educaționale atât în Constanța, cât și în județele limitrofe. Acreditarea de noi programe în cadrul Centrului de formare și dezvoltare profesională continuă „Ovidius”, înființarea Centrului de Excelență pentru Studenți sunt, de asemenea, puncte importante ale primului an de mandat.În cadrul ședinței, reprezentanții facultăților au apreciat profesionalismul planului managerial al rectorului, remarcând în același timp rezultatele imediate ale demersurilor implementate. Astfel, Senatul Universității „Ovidius” a votat în unanimitate bilanțul primului an de mandat.„Prioritățile pentru anul 2013 sunt numeroase și importante pentru dezvoltarea instituțională. Au prioritate cercetarea științifică și atragerea studenților străini. La capitolul investiții, vizăm construirea unei noi cantine la Campusul Universitar, a unei Capele, dar și renovarea celorlalte spații de cazare oferite studenților. La nivel educațional, se impune parcurgerea etapelor de evaluare solicitate de ARACIS, acreditarea de noi specializări, în special de master, atragerea de fonduri europene și lansarea unor proiecte care pot fi puse în practică”, a declarat rectorul prof. univ. dr. Dănuț Tiberius Epure.Evenimentele următoare ale Universității „Ovidius” vizează în special promovarea ofertei educaționale. În perioada 1-5 aprilie, odată cu Programul „Să știi mai multe, să fii mai bun!” al unităților de învățământ, Universitatea „Ovidius” din Constanța organizează Zilele Porților Deschise. Va fi prezentată întreaga ofertă educațională, iar elevii vor participa la demonstrații, expoziții, manifestări culturale și științifice. „Zilele Carierei”, aflate la prima ediție, au loc în perioada 25 martie - 6 aprilie, reunind angajatori, studenți, elevi și specialiști într-un dialog real și constructiv privind adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii.