Care sunt condițiile pentru o bursă de studiu în Marea Britanie

Asociația „Ține de Noi” împreună cu Headmasters' and Headmistress' Conference anunță lansarea unui concurs pentru obținerea unor burse de prestigiu pentru elevii de clasa a X-a care își doresc să petreacă următorii doi ani din ciclul preuniversitar de învățământ, echivalentul claselor a XI-a, respectiv a XII-a, în Marea Britanie.Elevii au posibilitatea de a studia timp de doi ani într-o școală britanică de cea mai înaltă calitate, cum ar fi Epsom College, Dullwich College, Bedford Modern School, Hampton School ș.a.m.d. De asemenea, ei își pot dezvolta abilitățile de comunicare în limba engleză, își pot face noi prieteni din diferite culturi și pot experimenta și aprecia cultura și tradițiile din Marea Britanie. În anii trecuți peste 130 de elevi români au petrecut câte un an sau doi în această bursă, ajungând apoi studenți la facultăți de prestigiu, precum: Oxford, Cambridge, London School of Economics.Deadline nou înscrieri: 23 IANUARIE 2021Marea majoritate a burselor acoperă în totalitate costurile (taxe școlare, cazarea şi cheltuielile de masă, însemnând în medie între 35.000 și 42.000 lire sterline), însă există și burse parțiale, care acoperă între 50% – 70% din costuri, acestea fiind calculate în funcție de venitul brut al familiei.Singurele taxe care trebuie achitate de către elevi sunt:• O taxă în valoare de 25 lei, atunci când elevul își înscrie aplicația în cadrul acestui concurs, detalii regăsiți în documentația din link-urile de mai jos. Taxa aceasta este nereturnabilă.• O taxă în valoare de 1250 lire, reprezentând taxa de administrare a programului, care va fi achitată doar de către elevii care câștigă bursa și vor pleca la studiu în Marea Britanie.!!! Important - Încurajăm citirea cu atenție a formularelor și ghidurilor prin care se va efectua înregistrarea în cadrul acestui program, precum și instrucțiunile de completare prezente în documentația din link-urile de mai jos.Încurajăm contactul pe email la adresa: burse@tinedenoi.roCriterii de eligibilitate pentru bursele complete:– să fie înscriși într-o formă de învățământ de nivel liceal, fiind în prezent (anul școlar – 2021-2022) în clasa a X-a;– să nu ocupe, la momentul înscrierii, un loc într-o școală din Marea Britanie;– venitul părinților (NET, combinat) pe anul 2021 să nu depășească echivalentul în lei a 30.000 lire;– vârsta elevului trebuie să fie, la 1 septembrie 2022, între 16 ani și 17 ani si 6 luni – nu pot aplica decât elevii care, la data menționată, nu depășesc vârsta maximă admisă. Data nașterii aplicantului ar trebui să se încadreze între 01.03.2005 și 01.09.2006.Elevii pentru care venitul părinților depășește suma de 30.000 de lire în anul 2021 pot aplica pentru o bursă parțială, urmând aceeași procedură de înscriere.!!! Procedura de înscriere în acest program este prezentată în detaliu la următoarea adresă web: https://tinedenoi.ro/burse-academice/Toate materialele pentru depunerea dosarului se regăsesc atât la adresa web mai sus menționată, cât și în următorul link:https://drive.google.com/drive/folders/18F_3bNe1Dfbd8mPg6-rgjS6Nf_V4YSF5?usp=sharing (format WORD)Link înscriere în program: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP9_2kOuM-2cRrMjrRbWz9uvbLnMfp8N32p3NyN4AlH0WbSw/viewform