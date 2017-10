Care sunt cele mai scumpe licee din Europa

În ediția de ieri a ziarului treceam în revistă succint costurile pe care le-ar presupune școlarizarea copiilor constănțeni în licee din Europa. Astăzi revenim cu exemple concrete.Prima locație, mai apropiată de România este în Italia. CCI - The Renaissance School este prima școală canadiană privată cu regim de internat din ciclul secundat, a cărei bază este amplasată în superbul orășel medieval Lanciano, la poalele Apeninilor. Taxa pentru anul școlar 2015-2016 este de 28.000 euro la care se adaugă taxa de înscriere - 70 euro, și taxa pentru confirmarea locului - 3.000 de euro. Plus taxe suplimentare de 300 euro pe semestru și alți 300 euro pentru manuale, 100 euro uniformă și vreo 3.000 euro excursii educative.La o depărtare considerabilă, Brentwood College School din Mill Bay, Vancouver, British Columbia, percepe o taxă de aplicare nerambursabilă de 200 dolari și o taxă de acceptare nerambursabilă de 2.500 dolari, din care 1.500 reprezintă taxa de înregistrare și 1.000 depozitul de confirmare a locului. Taxa de școlarizare este de 75.000 dolari canadieni.Și ca să rămânem tot la dolari, dar americani, taxa de școlarizare la MERITAS din statul Florida, cu o bază școlară formată din două campusuri ce acoperă o suprafață de 80 de hectare, este de 52.500 dolari și taxă suplimentară obligatorie de 6.000 dolari, care include cazare în timpul vacanțelor de primăvară și toamnă, taxă administrativă, cartelă SIM pentru telefon, manuale, uniformă. Din aceeași rețea Meritas face parte și instituția din New York, dar acolo școlarizarea ajunge la 76.000 de dolari.Revenind în Europa, la International School Eerde din Olanda, taxa de școlarizare este de 39.000 euro, taxa de înregistrare de 2.950 euro incluzând și un MacBook, iar în cazul în care este necesar se percep și 1.000 euro pentru studiul intensiv al limbii engleze.TASIS din Elveția este cea mai veche școală privată americană din Europa, unde valorile civilizației occidentale sunt îmbinate cu cele internaționale. Taxa de pentru anul școlar în franci elvețieni este de 75.000, la care se adaugă taxa de înscriere de 300 franci și un depozit de înscriere de 3.000 franci, rambursabili de data aceasta.În Spania, la Caxton College din Valencia, am găsit cea mai ieftină taxă de studiu și cazare - 17.580 euro pentru copii între 11 și 13 ani și 18.120 euro pentru copii între 14 și 17 ani. Se adaugă 650 euro taxa de înscriere, un depozit pentru cheltuieli personale de 1.500 euro, manuale - 400 euro, asigurare medicală - 750 euro, uniformă - 400 euro.În Germania, la Berlin Brandenburg International School taxa de școlarizare este de 26.245 euro.Cât despre rețeaua școlară privată a Marii Britanii, este cea mai vastă din oferta IntegralEdu și ea cuprinde taxe de școlarizare plecând de la 15.650 lire sterline și ajungând până la 25.000 de lire la care se adaugă nenumărate taxe suplimentare, funcție de instituția aleasă.În majoritatea cazurilor, cerințele impuse candidaților cuprind foaia matricolă cu rezultatele din ultimii doi ani de școală, interviu cu directorul școlii și profesori, de obicei pe Skype, scrisoare de recomandare de la un profesor, test de limba engleză, matematică, test de IQ și un scurt eseu.