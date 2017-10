Care sunt cei mai slabi directori din judeţul Constanţa

2

...directori pe viata!

...sunt unii profesori care au fost cea mai mare parte a vietii lor didactice directori! ...un fel de ...hopa-ceusescu in miniatura.Cum dai cu ei, cad in picioare! Vor ca toata scoala sa stea la picioarele lor. Oameni bolnavi! Si-au facut in scoli tot felul de bisericute care sa-i ferchezuiasca si sa-i sustina....pana la moarte! Sunt maestri in arta aranjamentelor de culise si delatiune!...unii chiar se proclama public cu un cap deasupra tuturor profesorilor. Meritul lor este ca au batut la portile tuturor partidelor numai ca sa se mentina in functie!...s-au sacrificat pentru binele scolii, cum zic ei! Ca sa fiu rautacios pana la capat, eu zic sa-i apreciem dupa greutatea corporala, ca alt criteriu nu exista pentru ei.Ii cantarim, si cel mai...ajunge director!...si cu asta punem capat tuturor discutiilor!...au revenit dinozaurii.................