Triaj epidemiologic în școli constănțene:

„Care nu se simte bine, mâna sus!“

Poate să trimită și mama ministrului Sănătății directive către conducerile școlilor, că tot în stil românesc se desfășoară lucrurile în țara asta... Toată lumea vuiește că este epidemie de gripă porcină și „motorul” răspândirii îl constituie colectivitățile școlare, și cu toate acestea sunt unități unde situația este tratată foarte superficial. Din semnalele primite de la părinții unor copii din diverse școli constănțene, triajul epidemiologic se traduce în vizite prin clase ale asistentelor medicale din unitățile de învățământ, unii elevi fiind „triați” aproape de plecare. Eleva de la Școala nr. 29 nu a ajuns la cursuri Prof. Elena Buhaiev, inspector școlar general, ne-a informat că o elevă din clasa a II-a de la Școala nr. 29 „Mihai Viteazul” a contactat virusul AH1N1 în vacanța recent încheiată. „Tatăl ei a sosit de la Copenhaga vineri, 6 noiembrie, și au plecat la munte, dar, din păcate, au ajuns la spitalul din Brașov, din cauza suspiciunii de gripă porcină. Au fost transferați cu toții la Constanța, iar acum sunt externați. Eleva nu a avut deloc contact cu școala, fiind și vacanță, așa că nu avem niciun motiv să creăm la școală panică. Ne-am consultat și cu părinții și i-am rugat să mai rețină copilul o săptămână acasă. Are deja adeverință de la spital că nu mai are nici un fel de simptom“, a mai precizat șeful ISJ. În urma sesizărilor primite din partea părinților, echipe mixte de inspectori școlari și sanitari au demarat controale în școli, pentru a verifica stadiul pregătirii unităților de învățământ pentru prevenirea gripei porcine. Vineri, la Grup Școlar „Dimitrie Leonida“, echipa mana-gerială a unității de învățământ a fost amendată pentru că era mizerie la grupurile sanitare. „Până acum ne-a ferit Dumnezeu!” La Școala nr. 6 „Nicolae Titulescu”, în jurul orei 11, am intrat, vorba românului, ca-n brânză. Ne-am plimbat pe toate coridoa-rele, am stat de vorbă cu elevii și chiar am făcut și poze. I-am întrebat în ce a constat triajul epidemiologic și cei de la clasa a V-a B ne-au declarat că asistenta doar a intrat și i-a întrebat dacă se simt bine, după care a plecat. La cabinetul medical, Maria Stoicescu, asistenta despre care vorbeam, completa niște situații. Era ora 11,30 și controlase nouă clase, din aproximativ 16. Întrebată dacă este eficientă această metodă de controlare a elevilor și la a treia sau a patra oră, ne-a declarat că la prima oră avusese un control și de aceea a întârziat un pic, iar la cei de gimnaziu, care n-au fost în vacanță, controale s-au efectuat și săptămâna trecută, deci erau oricum informați și știau ce trebuie să facă. „Până acum ne-a ferit Dumnezeu!”. Din fericire, controlul de care amintea asistenta Stoicescu s-a lăsat și cu un avertisment, așa cum am aflat de la dr. Constantin Dina, directorul Direcției de Sănătate Publică din Constanța. „Am constatat că apa nu curgea la unele tâșnitori, săpun și hârtie igienică nu există, iar măștile despre care tot vorbim încă nu erau achiziționate. Motiv pentru care le-am lăsat termen ca în 48 de ore să remedieze aceste deficiențe!”. În caz contrar, am înțeles că se poate ajunge chiar până la închiderea școlii. Pe de altă parte, aflând de lejeritatea cu care ziariștii au intrat în Școala nr. 6, inspectorul general Elena Buhaiev a declarat că este regretabil faptul că unii nu-și fac treaba și nu sunt preocupați de siguranța copiilor, recomandându-le să ia legătura cu condu-cerile altor școli pentru lecții de management. Doar panica ne pune în funcțiune? La polul opus se află Școala nr. 36, care ieri, în urma controalelor, a fost felicitată pentru modul cum a înțeles să se pună la adăpost de gripă. Întrebat dacă acest gen de triaj, după câteva ore de la intrarea în școală, mai are vreun rost, dr. Dina a declarat că normal ar fi ca el să se efectueze dimineața, la prima oră, fiecare copil fiind controlat, și nu întrebat. Probabil că vom reuși să ne trezim la realitate doar atunci când un caz confirmat va ajunge să suspende o clasă, mai apoi trei confirmări în clase diferite să aducă o școală cu lacătul pus.