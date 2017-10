Care este viitorul inginerilor constructori constănţeni

Dragoș Vintilă, decanul Facultății de construcții:

Care este viitorul inginerilor constructori constănțeni

Semne bune anul 2015 are pentru Facultatea de construcții din cadrul Universității „Ovidius“ din Constanța, planurile de viitor ale actualului decan interimar sl. dr. ing. Dragoș Florian Vintilă prevestind o revigorare a imaginii unei specializări care pare de nișă.Ca urmare a solicitării de încetare din funcție a fostului decan al Facultății de construcții, prof. univ. Mihai Florea, acesta părăsind chiar sistemul universitar, prerogativele au fost preluate temporar, până la organizarea unui concurs, de singurul prodecan, dr. ing. Dragoș Vintilă.În anul 1995 acesta intra student la Universitatea „Ovidius”, iar în 1999, student fiind, s-a angajat tehnician la laboratorul de calculatoare, iar în 2001 a dat concurs și a devenit preparator, acum având gradul didactic șef de lucrări.La ora actuală, Facultatea de construcții înregistrează circa 500 de studenți, din care 100 sunt anul I. Toți se află, însă, într-o permanentă competiție și ca urmare a sistemului de burse extrem de stimulative pe care le acordă această facultate. „După admitere, studenții noștri se pot înscrie la un sistem de burse foarte consistent, pe care facultatea le distribuie prin universitate tuturor celor care au medii bune”, declara dr. Vintilă. Spre exemplu, studenții din anii II-IV cu medii mai mari de 7,25 pot primi lunar 400 lei, drept bursă de studii, bursa de merit ridicându-se la 500 lei, iar cea socială fiind de 310 lei.Luna aceasta, după cum am aflat de la decanul Vintilă, se va organiza un seminar științific în colaborare cu cinci companii private, care să prezinte tehnologii moderne de execuție a lucrărilor de construcții și la care sunt așteptați studenții și cadrele didactice, dar și mediul de afaceri privat.„Vom organiza lunar acest gen de activități, pentru a crește impactul în societate al acestei facultăți. Și anul trecut am organizat numeroase concursuri cu elevii de la clasa a X-a la a XII-a. Unul dintre ele s-a numit «Casa visurilor», la care au participat cam 500 de elevi. Aceștia au lucrat cu studenții și cadrele didactice și sperăm ca după ce își susțin Bacalaureatul să devină studenții noștri. Trebuie să se înarmeze cu multă disponibilitate de a învăța, pentru că facultatea este una tehnică, foarte serioasă și trebuie să fie foarte perseverenți”, a mai declarat același interlocutor.O altă direcție în care își dorește să acționeze sunt stagiile de practică, care vor fi intens susținute și promovate de facultate, pentru a conferi abilități cât mai apropiate de necesitățile pieței muncii pe zona de construcții, astfel încât competențele absolvenților să fie cât mai aproape de solicitările angajatorilor din piață.Și pentru că tot am amintit de piața muncii, invadată de tehnologia modernă, am vrut să aflăm cât de ușor își găsesc un loc de muncă absolvenții acestei facultăți. „E adevărat că percepția asupra acestei profesii este un pic estompată datorită altor profesii cu o vizibilitate mai mare. Toată lumea vrea să devină inginer de IT, dar toate funcționează în clădiri ridicate de ingineri constructori, la care se adaugă străzi ori spitale. Avem absolvenți care au fost angajați ingineri la sistemele de protecție costieră care se efectuează acum în Constanța. Compania olandeză a angajat absolvenți de-ai noștri. De asemenea, avem absolvenți care au lucrat la autostrăzile din România, în administrația portului, la canalele navigabile, la Inspectoratul de Stat în Construcții sau chiar și în Canada, Dubay, ori proiectant de drumuri în Marea Britanie, am aflat ieri de la un coleg. Profesia de inginer constructor începe să se reabiliteze pentru că dezvoltarea societății și a economiei depind de inginerie. Deci, dacă vorbim de piața muncii, este extrem de mult de lucru în România, cel puțin în următorii 20 de ani”, a mai declarat decanul Facultății de construcții.