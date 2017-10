Care este starea actuală a patrimoniului cultural dobrogean

1

...Tomisul versus Constanta

...din vechiu Tomis nu a mai ramas mare lucru. Nici autoritatile publice, nici arhitectii, nici institutiile de profil nu au facut mare lucru. Primele au ignorat intru totul vestigiile, arhitectii s/au facut ca nu stiu nimic, iar institutiile de profil au mimat interesul cu spatele la monumente. Evident, dezbaterea anuntata va fi una de succes...se va lasa cu felicitari in lupta pentru apararea patrimoniului cultural/istoric,.... si chiar cu pupaturi...si sa recunoastem, cum in al 24/lea ceas ca invitatii externi, prestigiosi altminteri si cu functii de raspundere in Ministerul Culturii, nu sunt chiar straini de distrugerile facute, doar ca nu au facut mare lucru....Altfel spus, in lupta dintre orasul vechi si cel nou, cu sprijinul nostru, al celor care....nu ne opunem ...progresului si propasirii actuale, Constanta este de departe invingatoare. Mai evem putin si gata. Tomis va ramane doar nume de strada, marca de tuica, nume de cartier.... Dar si noi, administratorii, arhitectii si arheologii care am luptat cu toate fortele pentru asta.