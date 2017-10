Care este misterul din întunericul Casei Manicatide?

Dintre minunile Constanței cu arhitecturi de vis, cu trecut răsunător și povești spectaculoase, dar ajunse într-un final ruine uitate de vreme, am avea multe exemple de dat. Însă, una le întrece pe toate: Casa Manicatide.Odată ajunși pe strada Nicolae Titulescu, din Zona Peninsulară, am privit cu nostalgie cum trecutul piere odată cu vremea. Am privit neputincioși la arhitectura degradată a caselor ce odinioară au fost parfumul Constanței, iar astăzi nu sunt decât o urmă de dezgust.La numărul 36, în geamul Casei Manicatide este lipit un număr de telefon. Mare, să îl vadă toată lumea. Pornind de la premiza că această casă se află înscrisă pe lista patrimoniului național și deține o arhitectură impresionantă, încorporând chiar și elemente de decorație clasicizantă, am apelat numărul de telefon.- Bună ziua, dumneavoastră sun-teți proprietarul Casei Manicatide?- Da, eu sunt, răspunse o doamnă.- Facem un reportaj despre această casă, credeți că ne-ați putea ajuta cu câteva detalii?- Nu vreau să am de-a face cu presa, nu-mi plac scandalurile.- Noi ne ocupăm de partea culturală, nu ne interesează niciun scandal. Dar de ce ar trebui să se ajungă la un scandal?- Nu pot să vă dau prea multe detalii.- Am dori măcar să facem turul casei, poate să facem câteva poze. Ar fi în avantajul dumneavoastră, mai ales că doriți să o vindeți.- Poze? Nici gând. Nu aveți ce să vedeți înăuntru, și nu ar avea de ce să vă intereseze niște pereți goi.- Numele dumneavoastră puteți să ni-l dați?- Nu.Și conversația s-a încheiat. De ce nu te-ar lăsa cineva să îi faci reclamă? Este ceva de ascuns în acea casă? Fiind pe lista patrimoniului național, nu are voie să fie modificată. Să fi suferit oare o serie de modificări majore? Sunt multe întrebări care nu își găsesc răspunsul. Și la care nu poate răspunde nimeni, decât proprietarul, care de altfel nu este obligat să răspundă…v v vCasa Manicatide a fost construită în anul 1899, în stil eclectic, cu elemente de decorație clasicizantă, și poartă numele ctitorului său: Take Manicatide, comerciant de profesie. Planurile casei au fost realizate de arhitectul H. N. Mangoianu.Imobilul are trei nivele, subsol, parter și etaj, iar fațadele sale sunt organizate simetric, pe console cu motiv floral, după axa redată de intrarea clădirii cu trepte și coloane care susțin un balcon deasupra. Aceste coloane sunt de ordin compozit, canelate, iar balconul are un aspect deosebit datorită baluștrilor.Pentru ambele nivele au fost construite câte două ferestre cu bază comună, profilată, de o parte și de alta a acestora. Fațada din curte este organizată simetric, pe console cu motiv floral.Este din nefericire sortită eșecului. Nimeni nu are grijă de ea, nici măcar proprietarul, care mai și dorește să o vândă.La ușa casei, am găsit un paznic, care ne-a privit neputincios în urma comenzilor proprietarului, acelea de a nu spune nimic și de a nu ne permite să pozăm interiorul.Când va fi restaurată, pe mâinile cui va ajunge... numai Dumnezeu știe!