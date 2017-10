Care a fost cea mai râvnită carte la Târgul Gaudeamus

Cu toate că cea de-a șasea ediție a Târgului Gaudeamus în varianta estival, găzduită de litoralul Mării Negre, a ajuns la final, ecourile lui nu s-au stins.Evenimentul, organizat de Radio România - Centrul Cultural Media și Radio România Constanța, a polarizat atenția a peste 9.000 de vizitatori, care au vizitat standurile celor 22 de expozanți reprezentând domeniile majore de activitate de pe piața editorială românească.Prin votul publicului au fost desemnate și Trofeele Gaudeamus acordate expozanților, astfel: locul 3 i-a revenit Editurii RAO, pe locul 2 s-a situat Editura Humanitas, iar pe locul 1 - Editura Nemira.Cea mai râvnită carte a târgului a fost desemnată, tot de către vizitatori, volumul Dicționar ilustrat al gesturilor de Joseph Messinger, publicat de editura Litera. Premiul Miss Lectura a fost câștigat de Andra Rusu, studentă în anul I la Universitatea Maritimă Constanța, Facultatea - Ingineria Mediului, iar câștigătorul marelui premiu al Tombolei Gaudeamus este Florin Gemănaru, din Constanța. Premiul a constat într-un smartphone Nokia Lumia 520, oferit de organizatori.Circa 1.300 de volume au fost donate de către vizitatori în cadrul proiectului „Cărțile se întorc acasă”, campanie care are ca principal obiectiv constituirea, prin donații din partea expozanților și a vizitatorilor, a unui fond de carte care are ca beneficiari biblioteci ale unor comunități subfinanțate din acest punct de vedere. Proiectul continuă o tradiție care durează de la primele ediții ale Târgului Internațional Gaudeamus, iar de la relansarea sa sub acest nume, în anul 2010, peste 86.000 de volume au îmbogățit patrimoniul unor biblioteci care nu au mai primit de foarte mult timp fonduri pentru achiziții. Volumele donate în acest an la Gaudeamus Constanța de către expozanți - editurile Casa Radio și Nemira, și vizitatori, au ca destinație biblioteca Liceului Tehnic „I.C. Brătianu”, din comuna Nicolae Bălcescu, județul Constanța.