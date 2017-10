Caragiale, în versiune muzicală, prezentat de studenţii de la „Canto“

Caragiale, în versiune muzicală, prezentat de studenții de la „Canto“

Studenții în anul IV ai Facultății de Arte, Secția Canto a Universității „Ovidius” au susținut, în week-end, examenul de licență, prezentând opera „O noapte furtunoasă”, comedie muzicală scrisă de Paul Constantinescu, după piesa omonimă a lui I.L. Caragiale. Regia spectacolului a fost semnată de Lucia Cicoară-Drăgan și coregrafia de Călin Hanțiu, alături de studenții din anul IV participând la realizarea spectacolului colegi și un preparator universitar din cadrul Facultății de Arte. Un spectacol dificil, pe care studenții l-au dus la capăt onorabil, nu doar ca interpretare vocală cât și ca mișcarea scenică. Specialiștii, de asemenea, au apreciat curajul studenților de a aborda un spectacol atât de greu: „Acești studenți au crescut sub ochii noștri, iar progresul lor e evident. Au avut curaj să treacă prin partiturile lui Paul Constantinescu. Spectacolul are momente de dificultate nu atât muzicale și intonaționale, cât de concentrare a acțiunii într-o unitate foarte mică de timp - o oră. Demonstrăm că, în timp ce în țară celelalte Conservatoare își dau licența prin diverse săli de spectacole sau de muzee, noi cântăm pe scena operei din Constanța, cu orchestră autentică”, a apreciat prof. univ. dr. Florența Marinescu, șeful Cate-drei de Canto din cadrul Facultății de Arte. Totodată, ea și-a exprimat dezamăgirea cu privire la situația dificilă prin care trece cultura pe plan național, considerând că existența secției Canto a Universității „Ovidius” reprezintă un act de rezistență în aceste condiții: „Să-i ajute Dumnezeu pe acești studenți ca măcar într-un cor să intre. E o situație disperată pentru cultura românească. Dintre acești absolvenți, dacă unul din șapte e angajat de o operă, pentru noi e un extraordinar câștig - raportat la situația națională, la decăderea artei și culturii românești prin lipsa de subvenționare, la imposibilitatea teatrelor de a asigura distribuții grandioase pentru spectacole grandioase. Putem spune că, mai ales în ceea ce privește secția Canto, Conservatorul de la Constanța reprezintă un act de rezistență”, a precizat prof. univ. dr. Florența Marinescu. Interpreții au fost acompaniați de orchestra Teatrului „Oleg Danovski”, dirijată de Razvan Luculescu, din cadrul Teatrului Național de Operetă „Ion Dacian” București. Comisia de examinare a fost compusă din prof.univ.dr. Florența Marinescu, lect.univ.dr. Dumitru Lupu și lect.univ.drd. Ioan Ardelean. Din distribuția spectacolului au făcut parte: Octavian Tudose, George Comănescu, Anca Lupu, Vlad Ioniță, Adrian Popa, Gabriela Dobre și Florin Suditu. Alături de ei a evoluat și preparator univ. dr. Roxana Nițe, în rolul Vetei, pentru a-și susține, astfel, stu-denții, direct de pe scenă, dându-le un plus de siguranță. Spectacolul „O Noapte furtunoasă” a fost susținut și vineri, 11 iunie, tot la Teatrul „Oleg Danovski”, orchestra fiind dirijată de Smaranda Morgovan. Din distribuția spectacolului au făcut parte Octavian Tudose, George Comănescu, Laura Ciorei, Ana Maria Fluturu, Marius Eftimie, Adrian Popa, Gabriela Dobre și Florian Suditu. Repetițiile pentru învățarea lucrării s-au desfășurat sub coordonarea prep. univ. drd. Roxana Nițe, a prep. univ. dr. Andreea Bratu și a lui Razvan Luculescu.