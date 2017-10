Căpitanul Lupan, din „Toate pânzele sus“, vrea la comanda Teatrului de Stat Constanţa

Căpitanul Lupan, din „Toate pânzele sus“, vrea la comanda Teatrului de Stat Constanța

La concursul pentru ocuparea postului de director general al Teatrului de Stat Con-stanța am avut două mari surprize. În primul rând numele candidaților - Ion Be-soiu și Cristian Șofron, și a doua - niciunul dintre candidați nu s-a prezentat. Astfel, concursul s-a reprogramat, nu se știe încă pentru ce dată. Cert este că Beatrice Rancea, care a câștigat deja un post de regizor în cadrul noului teatru, nu a mai candidat și pentru conducerea instituției cu toate că, o lună în urmă, se arata foarte decisă. Pe Ion Besoiu nu l-am văzut la Constanța nicicând, așa că dorința lui pentru ocuparea postului de conducere în teatrul constănțean este o surpriză. Nu că nu ar onora prezența sa. Căpitanul Lupan, din „Toate pânzele sus“, așa cum a rămas în memoria cinefililor, a jucat în peste 100 de filme și piese de teatru. S-a născut la Sibiu, în 11 martie 1931, și a debutat în anul 1950, la Teatrul din Sibiu. Cea mai înfloritoare perioadă a carierei sale actoricești este cea a anilor 1970, atunci când Sergiu Nicolaescu îl distribuie în „Atunci i-am condamnat pe toți la moarte“, „Ul-timul cartuș“ sau „Un comisar acuză“. Admirat și adorat de publicul feminin, pentru puternicul aer masculin pe care îl degajă, Besoiu ajunge să fie un model pentru copii, după ce interpretează rolul căpitanului din „Toate pânzele sus“. Cu ușurința și măiestria specifice doar marilor actori, Besoiu reușește să interpre-teze rolul oferit de Sergiu Nicolaescu, și în „Ultima noapte de dragoste“. În anul 2001, pe afișul spectacolului „Există nervi“, numele său se regăsește la loc de cinste, la fel și în „Oblomov“, alături de Mihai Constantin. Este deținătorul Premiului de Exce-lență al Cinematografiei Românești. În ceea ce-l privește pe Cristian Șofron, el este mai de-al casei, ocupând, până nu demult, postul de director general artistic la Teatrul Național Constanța. Chiar dacă încă se mai caută director general, în compartiment, lucrurile s-au aran-jat. Astfel, Sorin Lucian Ionescu este director imagine, Bogdan Caragea - director programe, iar Sorin Militaru - director general adjunct artistic. Bogdan Caragea este o altă achiziție din capitală, însă l-am văzut, recent, în cadrul Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului. Bogdan Caragea este regizor, dar și actor, interpret. La fel ca și Sorin Militaru, tot din București. Sorin Militaru a terminat Facultatea de Regie a UNATC-ului din București în 2002. Primul lui spectacol profesionist, „Salonul nr. 6", de Cehov, din 2001, i-a adus o nominalizare la Premiul UNITER pentru debut. A montat la Odeon, în cadrul proiectului destinat tinerilor regizori, „Genocid sau ficatul meu e fără rost”, o piesă a austriacului Werner Schwab. Ultima sa piesă, „Viața mea sexuală”, a avut premiera oficială în februarie, la Teatrul Național București. 