Cântăreața Sinead O'Connor se retrage din muzică

Cântăreaţa irlandeză Sinead O'Connor a anunţat că renunţă la turnee şi că se va retrage din industria muzicală anul viitor, confirmând totodată că următorul ei album de studio, "No Veteran Dies Alone", va fi ultimul LP pe care îl va lansa vreodată, informează site-ul contactmusic.com, citat de Agerpres.În vârstă de 54 de ani, artista irlandeză a dezvăluit într-o serie de mesaje publicate pe Twitter că va părăsi industria muzicală deoarece se simte "obosită" şi că albumul "No Veteran Dies Alone", aşteptat în 2022, va fi ultimul ei material discografic.